A- A+

POLÊMICA Boy George lança música pró-Israel e provoca reação nas redes sociais Nova composição do líder do Culture Club rejeita a caracterização de genocídio em Gaza e desperta forte repercussão

Boy George está no centro de um intenso debate político ao divulgar uma nova música dedicada a Israel. Batizada de "Od Nirkod (Voltaremos a dançar)", a faixa foi publicada diretamente na conta do cantor no X, acompanhada apenas da hashtag #Shalom, sem chegar às plataformas de streaming.

O título remete ao ataque realizado pelo Hamas contra o festival Supernova Sukkot Gathering, em 7 de outubro de 2023, episódio que deixou centenas de mortos e marcou o início da ofensiva militar israelense na Faixa de Gaza. A expressão também dá nome a um documentário lançado em 2024 sobre o atentado.

Ao longo da canção, o vocalista do Culture Club adota uma posição explícita em defesa de Israel e contesta as acusações de genocídio dirigidas ao governo israelense.

Nos versos de abertura, canta: "You say genocide / I say war / When you're attacked / That's what the army is for / Does it get ugly? / You bet it does / When I know you want to kill / Every last one of us..."

(Tradução: "Você diz genocídio / Eu digo guerra / Quando você é atacado / É para isso que serve o exército / Fica feio? / Pode apostar que sim / Quando sei que você quer matar / Até o último de nós... ").

A afirmação contrasta com conclusões apresentadas por organismos internacionais. Relatórios da ONU, da Anistia Internacional e da Human Rights Watch sustentam que há indícios de graves violações do direito internacional na guerra em Gaza.

Em documento recente, uma comissão independente das Nações Unidas afirmou que autoridades e forças israelenses praticaram atos que configuram genocídio contra palestinos na Faixa de Gaza, além de apontar possíveis crimes de guerra na Cisjordânia.

A composição também inclui críticas a artistas e manifestações públicas de apoio à causa palestina. Em outro trecho, Boy George canta: "Young girls raped against trees / Murdered brutally / You condemn the Jews / With selective memory / Musicians holding flags / Mouthing like sheep / Propaganda fuelled by the internet / Feels so weak".

(Tradução: "Jovens estupradas junto a árvores / Brutalmente assassinadas / Vocês condenam os judeus / Com memória seletiva / Músicos segurando bandeiras / Balbuciando como ovelhas / Propaganda alimentada pela internet / Parece tão fraco")

A publicação desencadeou uma enxurrada de reações negativas no X. Entre os comentários, usuários acusaram o músico de ignorar o sofrimento da população palestina, de reproduzir propaganda pró-Israel e de minimizar as denúncias feitas por organizações internacionais.

Outros afirmaram que a iniciativa compromete sua trajetória artística e criticaram duramente sua postura diante da guerra.

Até o momento, Boy George não respondeu publicamente às críticas nem comentou a repercussão provocada pela música.

Veja também