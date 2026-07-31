Boy George não participará de musical em Londres após polêmica por sua música pró-Israel
Ex-vocalista do Culture Club interpretou o rei Herodes no espetáculo entre 3 e 15 de agosto
O cantor britânico Boy George não participará da ópera rock 'Jesus Christ Superstar' em Londres, após a polêmica provocada pelo lançamento de uma música pró-Israel, anunciou seu representante.
“George nunca teve medo de defender suas opiniões pessoais e sempre o respeito por isso. Mas acredito que é minha responsabilidade tomar decisões que sejam o melhor para o meu artista e que também demonstrem respeito pelos outros”, afirmou Paul Kemsley no Instagram na quinta-feira( 30).
O ex-vocalista do Culture Club interpretou o rei Herodes no espetáculo entre 3 e 15 de agosto.
Boy George despertou polêmica ao lançar em 26 de julho a música 'We Will Dance Again' no X.
#Shalom pic.twitter.com/0BfHIrThzO— Boy George (@BoyGeorge) July 26, 2026
O título é a tradução do lema 'Od Nirkod', utilizado por sobreviventes dos ataques do Hamas que deixaram 1.221 mortos em Israel em 7 de outubro de 2023. O Exército israelense reagiu e mais de 70.000 pessoas morreram em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território.
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"Vocês dizem genocídio, eu digo guerra. Quando você é atacado, é para isso que serve o exército", diz a música de Boy George.
O cantor afirmou na rede social Threads que compôs a canção após visitar a exposição dedicada ao massacre no Festival Nova.
“Aceito que muita gente discorde do meu ponto de vista, mas é exatamente disso que se trata a democracia, por mais imperfeita que seja”, argumentou.