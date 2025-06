'Boys do momento': galãs de novela da Globo aparecem em banho de cachoeira e encantam a web; confira

A- A+

Eles são realmente os “boys of the moment”. Galãs da novela das 18h da TV Globo, “ Garota do momento”, os atores Pedro Novaes, Caio Manhente, Pedro Goifman, Cauê Campos e João Vitor Silva surgiram em um banho de cachoeira que encantou os fãs da produção. No registro, eles aparecem em um momento descontraído em Petrópolis, cidade onde a trama assinada por Alessandra Poggi grava seus últimos capítulos.

Os internautas, claro, reagiram positivamente ao registro publicado no Instagram. “Gente, alguém me joga ai no meio”, comentou um deles. “Deus abençoe os garotos do momento”, clamou uma outra pessoa.

“Quando me perguntarem por que eu assisto ‘Garota do momento’, eu vou mostrar essa foto”, brincou uma outra seguidora dos atores. “Ai, como essa foto numa segunda-feira melhorou a minha semana” e “Eles sabem exatamente o que eles tão fazendo” foram outras reações da web ao registro.

Uma outra pessoa ainda lembrou que João Vitor Silva interpretou Pedrinho, no “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, seriado infantil que marcou gerações na emissora. “Eu sempre quis ir no ‘Sítio do Pica-Pau Amarelo’ conhecer o Pedrinho”, comentou.

As atrizes, que integram o elenco da novela, também fizeram a sua versão do momento na mesma cachoeira. No registro, aparecem Carol Castro, Débora Ozório, Duda Santos, Rebeca Carvalho, Klara Castanho e Mariana Sena.

