Bozó Bacamarte abre mostra individual com linguagens da cultura do Nordeste

Não é de hoje que o artista visual pernambucano Bozó Bacamarte retrata os ritos, os personagens e as linguagens tão próprias do universo da cultura tradicional do Nordeste. Conhecido, sobretudo, pelas obras elaboradas em grandes painéis, Bozó, agora, ganhou uma exposição individual para chamar de sua em uma galeria: “Sobressalto e Estripulia”.



Acervo

Até 25 de setembro, o público pode conferir gratuitamente o acervo com 23 obras do artista, seleção feita pelo curador Guilherme Moraes, que proporciona um mergulho profundo no processo criativo e no mundo de ludicidade de Bacamarte.



Entre médios e grandes formatos, as pinturas atravessam as temáticas prediletas de Bozó: os festejos e manifestações culturais de Pernambuco, a mitologia, o sincretismo religioso, personagens populares e referências às tradições pictóricas e da oralidade do Nordeste.



Como destaca o curador Guilherme Moraes, o mundo fantástico de Bozó Bacamarte combina “inquietação e meticulosidade a um repertório iconográfico que envolve o circo, a xilogravura popular nordestina, o terreiro de jurema do qual é frequentador (…) suas engenhocas pictóricas”.



E por de tudo isso ainda paisagens agrestes habitadas por seres os mais diversos, de pessoas a animais, passando por gravatás, cactos e seres enigmáticos, híbridos, misturas de bicho e gente.



Tudo azul

Outro elemento que marca as piturs de Bozó Bacamarte é o céu: ora radiantemente azul, noutra em crepúsculo.



“Minha pintura é marcada por uma liberdade muito grande, tanto na forma de criar quanto na abertura para o público se relacionar com a obra e interpretá-la.

Meus trabalhos podem ter imagens muito complexas, com vários elementos, como também podem ser simples, focados em um personagem. No fundo, o que me interessa é provocar sensações, não ditar a forma que a pessoa enxerga a obra. Por isso, há sempre ‘saídas’, um humor que pode quebrar algum elemento mais pesado”, explica o artista.



Influências

O hibridismo de temas e técnicas está presente na produção de Bozó Bacamarte desde o início da sua produção como grafiteiro e muralista.

Suas influências passam por Gilvan Samico, J. Borges, os artistas do graffiti, entre outros, em um cruzamento de temporalidades que cria um terreno fértil para a sua arte. E o próprio entorno fomenta sua criação. As paisagens presentes em seus trabalhos recentes são reflexos de suas vivências em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco.



“Foi lá, no espaço Yaguara Ecológico (fazenda de café), há cerca de dez anos, que pintei meus primeiros grandes murais e aquela paisagem do Agreste me marcou muito. Foi onde conheci David e Tatiana Peebles, que me abriram a sensibilidade para a natureza e o que ela tinha para dizer. Aquele universo começou a me fascinar e, a cada viagem, fui sendo permeado por ele, imaginando meus personagens ali, unindo os elementos da natureza com o surreal”, pontua Bozó.

*Com informações da assessoria de imprensa

SERVIÇO

“Sobressalto e Estripulia”

De Bozó Bacamarte

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Quando: até 25 de setembro

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h

Entrada gratuita

Informações: (81) 98262-3393 e www.galeriamarcozero.com

