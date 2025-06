A- A+

cinema Brad Pitt produz documentário de Petra Costa sobre ascensão evangélica na política brasileira "Apocalipse nos Trópicos", novo filme da diretora brasileira, estreia na Netflix no dia 14 de julho

Brad Pitt é um dos produtores de “Apocalipse nos Trópicos”, novo documentário da brasileira Petra Costa, que estreia na Netflix no dia 14 de julho. O filme aborda a ascensão evangélica na política brasileira.

“Nos últimos quatro anos, mergulhei em uma investigação sobre como a fé tem moldado os rumos da política no Brasil. O resultado é o filme ‘Apocalipse nos Trópicos’, uma tentativa de compreender os caminhos que nos trouxeram até aqui”, escreveu a cineasta no Instagram, nesta quinta-feira (5).

A parceria com Brad Pitt ocorreu por meio da Plan B, produtora do ator. Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o astro de Hollywood considera a temática do documentário relevante não só para o Brasil, mas também para os Estados Unidos.



Petra Costa conheceu Brad Pitt em 2020, durante o almoço dos indicados ao Oscar. Na ocasião, a diretora concorria na categoria de Melhor Documentário com “Democracia em Vertigem”.

O último longa-metragem da brasileira já abordava uma temática política, registrando os bastidores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. “Apocalipse nos Trópicos” estreou no Festival de Veneza do ano passado.

Veja também