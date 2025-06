A- A+

CELEBRIDADES Brad Pitt e Tom Cruise roubam a cena na estreia de F1 em Londres Astros de Hollywood se reencontram no tapete vermelho do filme sobre Fórmula 1, que tem produção de Lewis Hamilton e direção de Joseph Kosinski

Brad Pitt e Tom Cruise dividiram os holofotes na noite desta segunda-feira (23) durante a estreia europeia de F1: The Movie, em Londres. A dupla de astros de Hollywood atraiu os olhares no tapete vermelho, ao lado de outros famosos e integrantes do elenco.

Brad, de 61 anos, surgiu elegante com um terno verde escuro, acompanhado da namorada Ines de Ramon, que apostou em um vestido brilhante, enquanto Tom, de 62, optou por um terno cinza moderno. Eles se cumprimentaram com abraços e sorrisos, mostrando entrosamento fora das telas.



O filme tem produção do heptacampeão Lewis Hamilton e direção de Joseph Kosinski, de Top Gun: Maverick. Brad interpreta Sonny Hayes, um ex-piloto que retorna às pistas para competir ao lado de um jovem talento vivido por Damson Idris.

Entre os famosos que prestigiaram o evento estavam Ed Sheeran, Tate McRae, Sarah Niles, Kerry Condon, Simone Ashley, Patrick Schwarzenegger, o estilista Tommy Hilfiger, Will.i.am e, claro, Lewis Hamilton, que além de produtor, também marcou presença no tapete vermelho.

Veja também