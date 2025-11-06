A- A+

famosos Brad Pitt processou Angelina Jolie em US$ 35 milhões em disputa envolvendo vinhedo, revela e-mail Ator revelou que foi prejudicado em venda da parte da esposa na propriedade

O fim de Brangelina continua dando o que falar nove anos após o anúncio do divórcio do casal. Novos documentos judiciais revelaram que Brad Pitt processou Angelina Jolie em US$ 35 milhões após a atriz vender sua parte no vinhedo francês Château Miraval, em 2021.

A revista People revelou que no último dia 29 de outubro, o time legal de Pitt protocolou na justiça documentos que revelam detalhes da comunicação com os advogados de Jolie. Em um dos e-mails juntados ao processo, um membro da equipe jurídica da atriz comenta o pleito do ex-marido.

"A natureza onerosa das custas é resultado do próprio Sr. Pitt — ele está processando a Sra. Jolie por 35 milhões de dólares em danos. Consequentemente, ele terá que arcar com as despesas de produção dos documentos que comprovarão (ou não) esses danos", destacou e-mail datado de novembro de 2023.

Em outro documento, de outubro do mesmo ano, o advogado de Jolie reafirma que Pitt estaria "buscando indenização contínua por supostos danos às operações em andamento da Miraval."

Pitt ingressou com um processo em 2022 alegando que sua ex-esposa havia vendido sua participação na Miraval, apesar de um acordo prévio de que nenhum dos dois o faria sem a aprovação do outro. A atriz negou o acordo e respondeu com outro processo, alegando que o ex-marido estava "travando uma guerra vingativa contra" ela.

