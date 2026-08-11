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PIADA Brad Pitt promete ensinar Neymar a fingir melhor que sofreu falta Brincadeira foi feita a repórter da 'Esquire' por astro quando viu jogador paraguaio simular ter se machucado no jogo contra a Alemanha na Copa do Mundo

Uma simulação de falta de um jogador do Paraguai na Copa do Mundo fez Brad Pitt brincar sobre qual será seu próximo projeto: uma escola para atletas do futebol aprenderem a fingir que estão machucados. Um aluno que ele disse que quer na turma é Neymar.

A reclamação de que os jogadores de futebol são péssimos atores foi feita quando Pitt via o jogo do Paraguai contra a Alemanha na Copa ao lado de Ryan D'Agostino, que fez o perfil do astro para revista Esquire e incluiu o comentário. Foi a partida em que o Paraguai eliminou a Alemanha nos pênaltis, após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

“Vou dar aulas de como simular faltas, porque esses caras são péssimos”, diz Pitt na reportagem, vendo um jogador paraguaio fazendo uma careta de dor "exagerada e falsa", na avaliação de D'Agostino. “É uma das piores atuações que já vi. Sei que forçar uma falta faz parte da malandragem do jogo, mas, cara, eles precisam de muita ajuda. E vou começar pelo Neymar, porque, por mais que ele se mova como um bailarino em campo, cara, ele precisa de ajuda", afirma em seguida Pitt.

"Vou mostrar a ele como vender a cena, como fazer isso com sutileza e como não exagerar na frequência para que pareça real. Tenho um programa de treinamento completo”, promete o ator, que disse na mesma reportagem ter voltado a beber moderadamente após sete anos.

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