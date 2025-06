A- A+

CINEMA Brad Pitt revela em qual piloto se inspirou para estrelar "F1: o filme" Astro de Hollywood explica que produção dirigida por Joseph Kosinski é mistura de referências da História da elite do automobilismo

O ator Brad Pitt revelou em qual piloto da Fórmula 1 se inspirou para compor o seu personagem, Sonny Hayes, em “F1: o filme”, que estreia nesta quinta-feira no Brasil. Durante uma entrevista das atividades promocionais da obra do diretor Joseph Kosinski, o astro de Hollywood ressaltou que o protagonista é uma mistura de passagens da História da elite do automobilismo — e se insere nessa miscelânia de referências também.

O filme, filmado durante dois anos no paddock do Grand Circus, foi concebido a partir de um "grande amor pelo esporte e pelos pilotos", segundo Pitt. O ator ressaltou que aqueles que acompanham a modalidade podem reconhecer diferentes momentos da competição real em trechos da obra e revelou um piloto, em especial, cuja observação lhe deu insights para a atuação.





— Olhamos muito, e quero dizer isso respeitosamente, Fernando [Alonso]. Sabe, éramos uma equipe em último lugar e precisávamos jogar com as regras, precisávamos chegar ao limite das regras para sermos competitivos de alguma maneira. E é aí que Sony entra e começa a ser odiado por causa disso — destacou.

A trama apresenta Sonny Hayes (Brad Pitt), fenômeno das pistas na década de 1990 que foi obrigado a interromper a carreira após um grave acidente. Ele é convencido a retornar por seu ex-companheiro de corridas Ruben Cervantes (Javier Bardem), agora dono de uma equipe de Fórmula 1, na tentativa de salvar sua escuderia em dificuldades financeiras.

Sonny irá pilotar ao lado do novato Joshua Pearce (Damson Idris). O que se inicia como uma parceria acaba se tornando uma competição entre os dois pilotos.

