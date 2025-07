Brad Pitt revela quais foram as duas únicas atrizes que o "deslumbraram" ao longo da carreira

A- A+

Aos 61 anos, Brad Pitt tem uma vasta carreira que inclui papéis em diversas produções de Hollywood que não passaram despercebidos pelos espectadores. No entanto, poucos se lembram de seus primeiros dias, quando ele teve que provar que não era apenas um rostinho bonito, algo que ele relembrou em uma entrevista, na qual se abriu sobre as atrizes que o deixavam sem fôlego naquela época.

Em sua participação no podcast New Heights, com os irmãos Jason e Travis Kelce , o ator rememorou sua experiência com Geena Davis e Susan Sarandon, atrizes que ele chama de "categoria A" — devido ao seu alto perfil — e com quem dividiu o elenco em "Thelma e Louise", filme de aventura e suspense lançado em 1991.

"Quando conheci Geena Davis e Susan Sarandon, elas me impressionaram", disse ele, acrescentando: "Embora eu tenha superado isso rapidamente".

Na produção, o modelo e produtor americano também interpretou JD, um jovem carismático que seduz a personagem de Davis e rouba o dinheiro das protagonistas femininas, o que o leva a interpretar uma das cenas "picantes" do filme dirigido por Ridley Scott.

"Geena foi muito doce, gentil e gentil. Aquela cena de amor, eu acho, durou dois dias de filmagem. Ela cuidou de mim", destacou.

Em 2021, Susan Sarandon enfatizou em uma entrevista que a contribuição de Pitt ia além de sua aparência física.

"Quando vi o filme, o que realmente me impressionou, além de sua boa aparência e seu corpo incrível, foi seu senso de humor, porque tornava o personagem mais interessante, algo que nem estava no roteiro", ressaltou.

"Eu pensei: 'Esse cara é interessante, ele não é apenas um rosto bonito'. Ele assumiu o papel como um personagem em si, e como visto em sua carreira, ele continuou explorando novos caminhos quando não deveria, dada sua aparência", ponderou.

Davis também elogiou o trabalho do colega, o mesmo que o catapultou para o sucesso e fez seu telefone explodir de ligações.

"Ele simplesmente tem tudo. Eu percebi quando ele estava fazendo o teste que ele era muito talentoso", disse ele à revista People em 2022 , quando "Thelma & Louise" comemorou seu 30º aniversário.

Nesse sentido, ele destacou que o protagonista de "Encontro marcado" (1998) fez "coisas incríveis ao longo dos anos", por isso não lhe pareceu estranho que tivesse alcançado a fama.

"Ele realmente é a estrela do momento e é maravilhoso vê-lo", elogiou.

Apesar da versatilidade de Brad em assumir diferentes papéis, após as filmagens de Thelma & Louise, o ator que só lhe ofereceram papéis principais românticos.

"Nos anos 90, só havia um tipo de personagem para mim. Eu me sentia limitado", confessou em uma longa entrevista ao New York Times.

"Fiquei decepcionado. Foi doloroso, mas percebi que a forma como as coisas eram contadas naquele filme não era como deveriam ser. Então, tomei a decisão de investir meu tempo apenas em histórias de qualidade. Foi algo que se refletiu na minha carreira na década seguinte", finalizou

Veja também