Brad Pitt revela se já teve ''experiência gay'' e conta que ele e o irmão sofreram homofobia; veja

Brad Pitt não se calou. Em entrevista ao podcast ''Armchair Expert'' na última segunda-feira (23), o ator falou abertamente sobre diversos temas pessoais, como sua sexualidade, episódios do passado, o processo de sobriedade e a importância dos encontros que frequentou nos Alcoólicos Anônimos. Atualmente, o astro de Hollywood, de 61 anos, divulga o filme ''F1'', em que interpreta um piloto veterano de Fórmula 1.

Tudo começou quando ele foi questionado pelo apresentador do programa, o também ator Dax Shepard, se o clima do primeiro encontro com o grupo dos Alcoólicos Anônimos o deixou nervoso. ''Sexualmente, você quer dizer?'', respondeu Pitt, brincando.

''Nunca tive uma experiência gay. Acho que perdi essa janela. Mas, se tivesse, não seria com você'', continuou ele, mantendo o tom de brincadeira com o apresentador. Os dois se conheceram durante uma reunião dos AA.

A troca de piadas entre os colegas seguiu, com Shepard reagindo com bom humor: ''Poxa, você me pegou. Achei que ia dizer que sim'', disse ele, ao que Pitt respondeu: “Você estaria, talvez, em 14º ou 15º lugar”.

Apesar do clima leve da conversa, Brad Pitt revelou que ele e o irmão sofreram bullying na infância, sendo alvo de apelidos pejorativos.

Já a pergunta inicial de Shepard, que deu início à conversa bem-humorada, teve sua resposta mais adiante. Pitt contou como eram os encontros: “Eu achava incrível ver homens compartilhando suas experiências, seus tropeços, suas falhas, seus desejos, suas dores, e tudo isso com muito bom humor”.

