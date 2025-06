Brad Pitt revela ter entrado em carro de Ayrton Senna durante preparação de filme sobre F1

A- A+

A história do piloto Ayrton Senna segue sendo rememorada para amantes da Fórmula 1. Em "F1 - O Filme", a lenda do automobilismo terá uma cena em que enfrenta o personagem fictício Sonny Hayes, estrelado por Brad Pitt.



O ator, inclusive, revela em entrevista que teve a oportunidade de entrar no cockpit do carro de Senna, usado na temporada de 1993, e ressaltou a diferença para os veículos atuais, ressaltando a qualidade do brasileiro para lidar com limitações da época.

- Eu pude me sentar no carro dele (Ayrton). É chocante em comparação aos carros de agora. Porque os seus joelhos ficam à frente da suspensão, então se você sofrer qualquer colisão frontal, não terá proteção - diz o ator ao site Omelete. E continua: - Não só isso, parece exposto, pois seus ombros ficam para fora. Você está sentado fora do carro. E pensar que ele pilotava estabilizado no chão - completa.

O ator ainda ressalta a história do brasileiro no automobilismo.

- Ele é a barra. Nós homenageamos a modalidade e esses imortais e com certeza Senna está entre os maiores, se não for o maior piloto de todos - diz.

"F1" conta a história de uma equipe fictícia, a APX GP, que luta no campeonato mundial. Seu dono, interpretado por Bardem, recorre a Pitt, também conhecido como Sonny Hayes, um ex-prodígio da F1 cuja ascensão à fama foi interrompida trinta anos antes por um grave acidente que quase lhe custou a vida.



Desde o momento em que se junta à equipe, Hayes tem que lidar com a desconfiança de seu jovem companheiro de equipe, Joshua Pearce, interpretado pelo ator britânico Damson Idriss. A rivalidade rapidamente atinge o ápice, mas, aos poucos, Hayes acolhe seu vizinho de garagem e o ajuda a marcar pontos.

O elenco de estrelas inclui Kerry Condon ( que atuou em "Os Banshees de Inisherin"), Javier Bardem ("Onde os Fracos Não Têm Vez") e Tobias Menzies ("The Crown").

O filme estreia nos cinemas no dia 26 de junho, com distribuição da Warner Bros. Discovery.

