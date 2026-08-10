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celebridades Brad Pitt revela ter voltado a beber "de maneira mais contida" após 7 anos sóbrio "Posso tomar algumas taças de vinho. Mas não posso exagerar. Preciso agir com profissionalismo", disse astro em entrevista

Brad Pitt voltou a beber após sete anos sóbrio. A informação foi revelada pelo próprio astro em entrevista à revista Esquire.

O assunto surgiu após o ator oferecer uma taça de vinho ao entrevistador, que questionou se beberia sozinho.

“Não, eu vou (beber)... fiquei sóbrio por sete anos. E aí voltei a beber”, afirmou Pitt com uma “risadinha”, antes de completar: “De uma forma mais contida. Fiquei confiante demais algumas vezes e pensei: ‘É... não, isso não faz bem para mim’. Nada de grandes quantidades.”

Questionado sobre o que significava na prática, o ator continuou: "Posso tomar algumas taças de vinho. Mas não posso exagerar. Preciso manter uma postura profissional."

Em 2017, em entrevista a GQ, Pitt falava sobre a experiência de ficar sóbrio.

À época, disse que não se lembrava de um período em que não estava bebendo ou fumando maconha desde que havia deixado a faculdade para buscar a fama em Hollywood.

Em 2019, ao New York Times, o ator revelou que frequentou o Alcóolicos Anônimos por um ano e meio.

No ano seguinte, chegou a agradecer publicamente a Bradley Cooper por tê-lo ajudado a ficar sóbrio.

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