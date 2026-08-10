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CINEMA Brad Pitt defende que IA pode ajudar "filmes de orçamento médio" Ator afirmou que está sendo escaneado há 20 anos

Brad Pitt não se demonstra completamente averso ao uso de inteligência artificial no cinema. Na realidade, o astro defendeu que a tecnologia pode auxiliar produções menores.

Como capa da revista Esquire, Pitt afirmou que longas de orçamento médio podem se beneficiar da tecnologia na parte de efeitos visuais, que acabam barateados mediante o uso de IA.

"Há muita resistência à IA, mas a IA será justamente o que, se usada como ferramenta, ajudará esses filmes de orçamento médio, filmes com orçamentos de US$ 40 a US$ 90 milhões de dólares, a serem produzidos", disse.

Mesmo que pelo lado mais técnico o artista seja um defensor da tecnologia, sua resposta não permanece a mesma ao olhar pelo ponto de vista dos atores. Ao ser questionado sobre a possibilidade de uma versão sua feita de IA trabalhar em algum filme que tenha estrelado, Pitt respondeu:

"Bem, eles teriam conseguido - não, porque - bem, depende de quem está criando, sabe?", refletiu. "Quem está por trás disso, quem está contando a história. Quem está dizendo: ‘Quero ver essa emoção nele’, e então sendo capaz de extrair informações da IA ??e pensar: ‘Mais nessa direção’, e adaptando dessa forma. Então eles poderiam, mas o produto final pode não ser exatamente o que eu escolhi e descobri."

O ator ainda falou sobre o escaneamento, prática que captura imagens do rosto e do corpo de um ator para gerar uma versão digitalizada: "Eu sou escaneado há vinte anos, e sempre coloquei no meu contrato: ‘eles me pertencem e eu os destruo’. Eu deveria tê-los guardado! Todo esse tempo eu sempre os destruí, porque sou um garoto paranoico dos Ozarks".

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