Bradley Cooper está namorando modelo Gigi Hadid, ex de Leonardo DiCaprio

Demorou três meses, mas o que era evidente enfim se confirmou: o ator Bradley Cooper, de 49 anos, e a modelo Gigi Hadid, de 28, são um casal. Fotos obtidas com exclusividade pelo site americano Page Six mostram dois passeando de mãos dadas por Londres.

Na terça-feira (23), o Page Six flagrou o casal em um aeroporto em Nova York, com roupas informais, óculos escuros, malas e passaporte em mãos. Os dois eram acompanhados pelo segurança da modelo, uma das mais bem pagas do mundo. Ela e o ator e diretor de “Maestro”, filme que recebeu sete indicações ao Oscar, embarcavam para Londres.

Os boatos sobre o namoro de Cooper e Hadid começaram em outubro passado, quando eles foram vistos juntos pela primeira vez, jantando em Manhattan. O tabloide britânico Daily Mail flagrou os dois saindo do restaurante italiano Via Carola, no West Village, e entrando no mesmo carro. Apesar da discrição, eles foram vistos outras vezes. Alguns veículos apontaram que os dois estiveram na costa do estado americano de Rhode Island, no nordeste do país, na casa de Taylor Swift, que é amiga da modelo, e que também haviam passado alguns dias na Pensilvânia (estado natal do ator) em novembro.

No ano passado, ambos trataram de negar os rumores, mas pessoas próximas garantiram que a relação ia de vendo em popa, que eles passavam cada vez mais tempo juntos e que são muito compatíveis. Em dezembro, o Page Six publicou que Cooper comprara uma granja em New Hope, na Pensilvânia, apenas 100 quilômetros de Nova York, e muito perto da propriedade de Yolanda Hadid, mãe da modelo. Hadid e a irmã, Bella, que também é modelo, passaram o confinamento da covid-19 lá. A própria Hadid tinha um rancho na região, onde deu à luz sua filha.

Hadid namorou o cantor Zayn Malik, da banda One Direction. Desde que se conheceram, no final de 2015, tornaram-se um dos casais de famosos mais observados e fotografados pela imprensa. Em agosto de 2017, estamparam a capa da revista Vogue. Em março de 2018, anunciaram sua separação, mas pouco tempo depois voltaram a aparecer juntos. Em setembro de 2020, anunciaram o nascimento de sua filha, Kai.

Um ano depois, Yolanda Hadid acusou o cantor de tê-la agredido. Malik passou 90 dias em liberdade condicional e teve que assistir a um curso sobre violência de gênero. Desde então, Hadid parece ter se relacionado pouco. Entre 2022 e meados de 2023, saiu com o ator Leonardo DiCaprio.



Cooper tem uma filha, Lea, que completa sete anos em março. Ela é fruto da relação do ator com a modelo russa Irina Shayk, ex de Cristiano Ronaldo. Em janeiro de 2015, Shayk terminou a relação de cinco anos com o jogador português. Em maio daquele ano, anunciou seu romance com Cooper, embora os dois já tivessem comparecido juntos a um jantar na Casa Branca no mês anterior. Eles nunca se casaram e mantiveram uma relação discreta. Só foram posaram juntos uma vez, no Globo de Ouro de 2019. Também viveram dias e vindas até terminar de vez em junho de 2019. No ano passado, Shayk foi vista na companhia de Tom Brady, ex-marido de Gisele Bündchen.

Antes de Shayk, Cooper esteve por quatro anos com a modelo britânica Suki Waterhouse (que recentemente anunciou estar grávida de Robert Pattinson). Também se relacionou com as atrizes Zoe Saldaña e Renée Zellweger. Só se casou uma vez, em 2006, com a atriz e bailarina americana Jennifer Esposito. O casamento durou quatro meses.

