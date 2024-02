Bradley Cooper revela que fica nu o tempo todo em casa e que banheiro não tem porta

A- A+

Indicado ao Oscar pelo papel do protagonista de "Maestro", filme do qual também é diretor, Bradley Cooper revelou que, em casa, não abre mão do conforto. Em entrevista ao podcast "Armchair Expert", o artista de 49 anos disse que fica nu o tempo todo na residência.

A revelação ocorreu quando o apresentador do podcast, Dax Shepard, confidenciou que suas filhas gostam de conversar quando ele está usando o banheiro.

— Em casa, a gente vive no estilo sueco. Todo mundo pelado — afirmou Shepard.

— Eu também sou assim — reagiu Cooper. — Me sinto à vontade em estar nu.

Na entrevista, o ator também explicou que sua casa tem uma disposição incomum dos cômodos.





— Minha cama, banheira e privada ficam no mesmo cômodo, que não tem porta. Você sobe as escadas e já está lá. É todo o segundo andar — descreveu ele.

Bradley Cooper é pai de Lea, de 6 anos, fruto de seu relacionamento com a modelo Irina Shayk. Fotos obtidas com exclusividade pelo site americano Page Six, no mês passado, confirmaram o que há muito se especulava: o ator agora namora a top Gigi Hadid, de 28 anos.

