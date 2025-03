A- A+

CINEMA ''Branca de Neve'': entenda as polêmicas envolvendo o live-action da clássica animação O filme, que estreia nesta quinta-feira (20) nos cinemas brasileiros, teve as atrizes Rachel Zegler e Gal Gadot envolvidas em uma suposta desavença

Antes mesmo de estrear, o novo live-action do clássico ''Branca de Neve e os Sete Anões'' (1937), já está cercado de polêmicas que vão além da qualidade da produção. O remake chega aos cinemas brasileiros nesta qunta-feira (20) e a desavença entre as protagonistas Rachel Zegler, 23, e Gal Gadot, 39, chamou atenção dos fãs.

A história criada pelos irmãos Jakob e Wilhem Grimm em 1812, foi adaptada por Walt Disney, sendo o seu primeiro longa-metragem de animação - e de sucesso. A trama acompanha o embate entre Branca de Neve e a Rainha Má, enquanto esta elabora um plano para matar a princesa, por conta da inveja e rancor da vilã em relação à juventude da garota.

Atriz latina

Em ''Branca de Neve'' (2025), as escolhas de Rachel Zegler como a protagonista, enquanto Gal Gadot foi escalada para interpretar a Rainha Má, deu início às primeiras polêmicas da nova produção. A atriz latina (Colômbia) sofreu ataques racistas de fãs por ter sido escolhida para ser a princesa, porque não é semelhante com a descrição feita da personagem no clássico - ''pele branca como a neve".

Os ataques continuaram ao ponto de alegarem a falta de fidelidade da produção por selecionarem uma vilã mais bonita que a protagonista. Em geral, os live-actions da Disney sofrem com essas insinuações, principalmente, quando atores latinos e negros são escolhidos para adaptar personagens brancos, como aconteceu com o anuncio da atriz negra Halle Bailey para interpretar Ariel em "A Pequena Sereia" (2023).

Faixa de Gaza

Ninguém poderia imaginar que a longa disputa entre Israel e a Palestina poderia gerar um conflito na dupla de protagonistas de ''Branca de Neve''. A descendente de colombianos Zegler expressou o seu apoio ao povo palestino de Gaza, em contrapartida, a israelense Gadot manifestou solidariedade aos seus conterrâneos, provando a existência de uma desavença política.

Tudo indica que esses pronunciamentos criaram um clima desconfortável entre as estrelas do live-action, impactando a divulgação do filme, pois as atrizes seguiram estratégias de marketing separadas, se encontrando somente na première mundial de "Branca de Neve", no último sábado (15), em Los Angeles.

Mudanças

Normalmente, o remake é responsável por regravar uma história já conhecida do público, porém com a possibilidade de realizar atualizações. O live-action de "Branca de Neve", dirigido por Marc Webb (''500 Dias com Ela'' e ''O Espetacular Homem-Aranha'') e roteirizado por Erin Cressida Wilson (''A Garota no Trem'' e ''Secretária''), assumiu essa oportunidade.

Vale ressaltar que Greta Gerwig (''Barbie'' e ''Adoráveis Mulheres'') seria uma das roteiristas do filme, mas nem chegou a ser creditada no resultado final.

A nova produção estreia 88 anos depois da animação clássica, que já adapta o conto secular dos irmãos Grimm, demonstrando a necessidade de uma atualização contemporânea. Em conversa com a revista Variety, Rachel Zegler explicou que a obra original é antiquada na forma em que retratra mulheres em papéis de poder e reforçou a ideia de modernizar a história, transformando até a relação amorosa da princesa com o príncipe.

Outra importante mudança foi a decisão de intitular os sete anões como criaturas mágicas com o intuito de evitar reforçar estereótipos das pessoas com nanismo. No entanto, os personagens foram feitos com CGI e o resultado da computação gráfica assemelhou a aparência dessas "criaturas" aos anões do original.

A decisão foi vista como controvérsia para algumas das pessoas com nanismo da indústria, incluindo um entrevistado pelo jornal britânico Daily Mail, que expressou o sentimento de ter tido a carreira prejudicada pela falta de oportunidades em atuar no longa.

Apesar das polêmicas, as primeiras reações da crítica especializada sobre ''Branca de Neve'' são positivas, com comentários elogiando a atuação de Zegler, a trilha sonora e a fotografia do remake. Resta somente ao filme de Webb esperar o julgamento do grande público.



Confira o trailer:



