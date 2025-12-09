A- A+

DANÇA Escola de dança transforma "Branca de Neve" em espetáculo que une balé e jazz Com 75 bailarinos em cena, apresentação ocorre nesta quarta-feira (10) no Teatro de Santa Isabel

A Allegro – Escola de Dança e Arte leva ao palco do Teatro Santa Isabel o espetáculo de dança “Branca de Neve”. A montagem será apresentada nesta quarta-feira (10), em duas sessões: às 18h e às 20h30.

A encenação de um dos mais famosos contos de fadas escritos pelos irmãos Grimm marca o encerramento de mais um ano letivo da escola. Dedicada à formação artística, a instituição conta com alunos de diversas faixas etárias, a partir dos 3 anos de idade.

O espetáculo leva ao palco 75 bailarinos, que integram as 13 turmas da escola, unindo o balé clássico e o jazz. Júlia Brainer, que estuda na instituição há 11 anos, vive a protagonista.

A releitura percorre a história da Branca de Neve ao longo de 1h20, com todos os personagens conhecidos pelo público. As diretoras gerais Taiane e Viviane Moraes também assinam a direção artística, ao lado de Fernanda Viterbo.



Serviço:

Espetáculo “Branca de Neve”, da Allegro – Escola de Dança e Arte

Quando: Quarta-feira (10), às 18h e 20h30

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio

Ingressos a partir de R$ 40, no site Guichê Web



*Com informações da assessoria de imprensa.

