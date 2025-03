A- A+

cinema "Branca de Neve", polêmico live-action com Gal Gadot, tem estreia fraca; veja números Bilheteria do primeiro final de semana não teve um bom resultado em comparação com estreias de filmes similares da Disney

O mais recente remake da Disney, "Branca de Neve", chegou aos cinemas na última quinta-feira (20) como um dos projetos mais difíceis nos 102 anos de história da empresa. Quase tudo que poderia ter dado errado deu, resultando em uma torrente de publicidade negativa durante o pré-lançamento. Mas o tumulto teve impacto nas bilheterias? Certamente não ajudou.



Com base em projeções de analistas, "Branca de Neve" terminou o fim de semana com US$ 45 milhões em vendas de ingressos nos Estados Unidos — e mais US$ 50 milhões ao redor do mundo, totalizando uma bilheteria global de US$ 95 milhões.

Nos 15 anos em que a Disney vem produzindo remakes live-action de seus clássicos animados, nenhuma das entradas de grande orçamento chegou aos cinemas com menos de US$ 58 milhões nos EUA, após o ajuste pela inflação. O filme custou pelo menos US$ 350 milhões para ser feito e comercializado (a par com “Dumbo”, após o ajuste pela inflação).





Entre outros lançamentos da semana, o drama de gangsters “The Alto Knights: máfia e poder”, que custou cerca de US$ 50 milhões para ser feito, excluindo marketing, estava a caminho de arrecadar desastrosos US$ 3 milhões na bilheteria dos EUA. O filme recebeu críticas fracas.

“Branca de Neve” dividiu críticos e público. Entre os críticos, as avaliações foram apenas 44% positivas, de acordo com o site Rotten Tomatoes. Entre os espectadores, no entanto, “Branca de Neve” foi muito melhor: a “pontuação do público” foi 71% positiva no sábado (22).

Um problema após o outro

Baseado no clássico animado de 1937 "Branca de Neve e os sete anões", o filme da Disney encontrou um problema após o outro após iniciar a produção em 2021. A pandemia do coronavírus, a greve dos atores de 2023 e extensas refilmagens resultaram em estouros de orçamento. A Disney foi criticada por decisões criativas envolvendo "os sete anões".

E a estrela franca do filme, Rachel Zegler, que é latina, virou um para-raios. Usuários da internet (a maioria homens) e alguns veículos de mídia de direita criticaram sua escalação, alegando que uma atriz de ascendência colombiana não tinha nada a ver com Branca de Neve, e que o apoio da Disney a ela era um exemplo de iniciativas de diversidade, equidade e inclusão de Hollywood descontroladas.

Alguns desses críticos celebraram os números da bilheteria do remake. Mas analistas rejeitaram essa teoria, dizendo que "Branca de Neve" provavelmente teve dificuldades nas bilheterias porque a propriedade intelectual subjacente é antiquada. Neste ponto, a Disney refez a maioria de seus clássicos animados mais recentes e foi forçada a passar para propriedades menos populares em sua biblioteca, incluindo "Lilo & Stitch". Sua versão live-action chega aos cinemas em maio.

Planos arquivados

O público também começou a se cansar de remakes live-action de filmes animados em geral, de acordo com analistas, que citam retornos decrescentes nas bilheterias. A Disney está ciente dessa tendência e arquivou os planos de refazer "Bambi" (1942), "A espada era a lei" (1963) e "Hércules" (1997).

Por sua vez, a Universal tem muito a ganhar com seu próximo remake live-action de "Como treinar o seu dragão" (2010).

Quando os filmes chegam a vendas de ingressos decepcionantes, os estúdios sempre dizem que estão esperançosos de que o boca a boca levará a um público maior nas semanas seguintes. No caso de "Branca de Neve", pode não ser (apenas) uma propaganda enganosa.

— O sucesso do filme dependerá se ele conseguir o "efeito babá" (pais procurando maneiras de ocupar as crianças pequenas) e se ele for bem-sucedido por alguns meses, como "Mufasa" fez recentemente — disse David A. Gross, analista de bilheteria. — A Disney sabe como apoiar seus filmes, e esse corredor, que inclui as férias (nos EUA), é bom.

