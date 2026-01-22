A- A+

cinema Brasil alcança cinco indicações ao Oscar 2026 A 98ª edição do prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood acontece em 15 de março

O Brasil recebeu ao todo cinco indicações ao Oscar, nesta quinta-feira. O filme "O agente secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi responsável pela maioria delas, sendo indicado às categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. Wagner Moura, protagonista do longa, garantiu a indicação de Melhor Ator.

A obra de Kleber Mendonça se tornou o filme brasileiro com maior número de nomeações junto a "Cidade de Deus" (2002), de Fernando Meirelles. Em 2004, a produção fez história ao receber indicações para melhor direção (Fernando Meirelles), melhor roteiro adaptado (Bráulio Mantovani), melhor fotografia (César Charlone) e melhor montagem (Daniel Rezente).





Além da consagração de "O agente secreto", o brasileiro Adolpho Veloso foi indicado à Melhor Fotografia por seu trabalho em "Sonhos de trem", drama dirigido por Clint Bentley e estrelado por Joel Edgerton e Felicity Jones. O diretor de fotografia paulista já havia conquistado o Critics Choice Awards, e também foi indicado na premiação do sindicato de diretores de fotografia dos Estados Unidos.

A 98ª edição do prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood ocorre no terceiro domingo de março, dia 15.

