globo de ouro Pernambuco brilha no Globo de Ouro 2026 com duas vitórias de "O Agente Secreto" Filme de Kleber Mendonça Filho conquista os prêmios de Melhor Ator em Drama, com Wagner Moura, e Melhor Filme em Língua Não Inglesa, 27 anos após a vitória de Central do Brasil

O Brasil foi um dos grandes destaques do Globo de Ouro 2026, na madrugada desta segunda-feira (12), com a consagração de “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho. O longa conquistou dois dos principais prêmios da noite: Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, entregue a Wagner Moura , reiterando a força do cinema brasileiro no cenário internacional. A produção também concorreu na categoria Melhor Filme de Drama, cujo prêmio ficou com Hamnet: A Vida Antes de Hamlet.

“O Agente Secreto” fez história ao vencer como Melhor Filme em Língua Não Inglesa, superando produções como Foi Apenas Um Acidente, Valor Sentimental, A Única Saída, A Voz de Hind Rajab e Sirat. A conquista ocorre 27 anos após a última vitória brasileira na categoria, alcançada por Central do Brasil.

Após a premiação, Kleber Mendonça Filho celebrou o reconhecimento internacional e destacou o impacto cultural da obra. "A mensagem que eu mando para o Brasil é o fato de nós estarmos muito felizes em ver um filme brasileiro, um produto cultural brasileiro, gerando tanta discussão boa sobre a história do Brasil", disse.

O diretor também mandou um recado para os jovens realizadores. "E eu quero muito ver que jovens cineastas brasileiros e brasileiras, façam histórias sobre o Brasil no cinema. Pode usar o telefone, pode tornar um projeto e desenvolver sua própria história e contar a história do nosso país, porque a gente falando da nossa casa todo mundo ouve ao redor do mundo", finalizou.

Melhor ator

Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação como Marcelo, professor e pesquisador universitário perseguido politicamente durante a ditadura militar. O ator superou concorrentes de peso, como Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de Lutador: The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido).

Em seu discurso, Moura fez questão de dividir o reconhecimento com os colegas indicados, a quem chamou de “atores extraordinários e incríveis”. Ele também agradeceu à mãe, à equipe do filme e destacou a parceria com Kleber Mendonça Filho, a quem se referiu como “irmão e gênio”. “O Agente Secreto é um filme sobre a memória - ou a falta dela - e sobre um trauma geracional. Se o trauma pode ser passado de geração em geração, os valores também podem”, afirmou.

Wagner Moura já havia sido indicado ao Globo de Ouro em 2016, na categoria “Melhor Ator em Série Dramática”, por sua atuação em Narcos.

O filme

Ambientado no Recife da década de 1970, O Agente Secreto constrói sua narrativa a partir de uma sátira política de tom bem-humorado. A trama acompanha o retorno de Marcelo à cidade natal durante o Carnaval de 1977, quando ele tenta reencontrar o filho e se refugiar de uma perseguição política. Entre as locações escolhidas para dar veracidade ao período está o parque gráfico da Folha de Pernambuco, que preserva uma antiga máquina rotativa de impressão, utilizada no filme para representar um jornal dos anos 1970.

Com as vitórias no Globo de Ouro, tradicionalmente considerado um termômetro para o Oscar, “O Agente Secreto” se consolida como aposta brasileira para a principal premiação do cinema mundial. O filme já ultrapassou 1 milhão de espectadores, tornando-se a maior bilheteria nacional do ano, além de marcar um feito inédito ao alcançar tamanha projeção internacional fora do eixo Sul-Sudeste.



