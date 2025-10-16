Brasil e França unem gastronomia e música no Pátio de São Pedro, a partir desta quinta (16)
Intercâmbio promovido pelo centro cultural francês Trempo apresentará as criações das residências de chefs de cozinha e DJs dos dois países
O centro cultural francês Trempo apresentará, a partir desta quinta (15), no Pátio de Sao Pedro, no Recife, as criações das residências das Djs Idlibra (Recife) e Aasana (Nantes). Neste mesmo espaço, os participantes terão uma experiência gastronômica em parceria do Restaurante São Pedro e Voyage à Nantes.
Concebido como um encontro entre os chefs Thiago das Chagas e Léo Huet, de Recife e Nantes, respectivamente, o projeto prevê "Cuisine Shows" com os profissionais, em parceria com o restaurante e as performances das DJs.
Música e gastronomia
Nesta quinta-feira (15), a partir das 18h, a Quinta Nagô traz os shows de Banda Oju Obá, Grupo Batadoni, Juan Dendê, Afoxé Ilê de Egba. Toda terceira quinta do mês o coletivo traz performances de artistas com trabalhos artístico com elementos de matei africana.
Na sexta, a partir das 19h, o Baile Tropical traz os DJs convidados por Patricktor4. Batukizer vem diretamente da Dinamarca com um trabalho de resgate da música brasileira por meio de mixtapes de discos dançantes não disponíveis nas plataformas de streaming.
Já o DJ 440 também apresenta ritmos tropicais, latinos e afro em uma fusão com clássicos internacionais; e Mathieu Souchet (Maître Mim’s) fará uma apresentação solo com repertório inspirado em diversos estilos.
Na tarde do sábado (17), o público também poderá experimentar uma experiência gastronômica ao ar livre misturando Brasil e França, com chefs de cozinha convidados apresentando pratos unindo sabores locais e afrodiaspóricos, em uma ação liderada pelo Chef Thiago das Chagas do Restaurante São Pedro, ao som das djs Idlibra e Aasana.
Programação
16/10 -17h às 0h: Quinta Nagô:
Banda Oju Obá, Grupo Batadoni, Juan Dendê, Afoxé Ilê de Egba
17/10 - 19h às 0h: “Baile Tropical” Noite com DJs Batukizer, 440, Patricktor4 e Maître Mim’s.
18/10 - “Voyage à Recife” 12h às 17h: Feira gastronômica + shows Idlibra e Aasana.
Entrada franca
SERVIÇO
Música no Pavilhão
Quando: De quinta a sábado (17)
Onde: Pátio de São Pedro, no bairro de São José.
Entrada franca