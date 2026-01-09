A- A+

premiação Brasil entra na corrida do BAFTA 2026 com 'O agente secreto' e 'Apocalipse nos trópicos' Filmes de Kléber Mendonça Filho e Petra Costa aparecem nas longlists de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Documentário, respectivamente

A Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas (BAFTA) divulgou nesta sexta-feira (9) as suas famosas longlists — as pré-listas que afunilam os candidatos antes das indicações oficiais. O cinema brasileiro marcou presença com "Apocalipse nos Trópicos" (Apocalypse in the Tropics), documentário de Petra Costa, e com "O agente secreto", de Kléber Mendonça Filho.

As longlists reúnem os filmes que avançam para a segunda fase de votação dos membros do BAFTA, antes do anúncio dos indicados finais, marcado para 27 de janeiro. A cerimônia do BAFTA acontece dia 22 de fevereiro, em Londres.

O longa estrelado por Wagner Moura confirmou seu prestígio internacional ao aparecer em duas categorias. Está entre os 10 selecionados (de 40 inscritos) que seguem para a fase de votação de indicações para Filme em Língua Não Inglesa (cinco serão indicados no final). Na categoria roteiro original tem entre seus principais concorrentes Josh Safdie ("Marty Supreme") e Ryan Coogler ("Pecadores").

A presença de Kléber Mendonça Filho em Roteiro Original é um termômetro importante, já que os filmes estrangeiros que furam a bolha das categorias técnicas ou de roteiro no BAFTA ganham força para Filme de Língua Não Inglesa. Também é um bom indicador para a corrida do Oscar (os indicados da academia americano sai no dia 22 de janeiro).

Outro nome brasileiro a aparecer nas listas é Petra Costa, com "Apocalipse nos Trópicos" incluído na longlist de Melhor Documentário. A diretora já havia sido indicada ao Oscar com "Democracia em Vertigem" e segue explorando temas políticos e sociais ligados à história recente do Brasil.

O documentário concorre em uma categoria que reúne 61 produções inscritas, das quais apenas dez avançaram. A escolha final dos indicados será feita por um júri especializado, antes da votação definitiva dos membros do BAFTA.

O BAFTA 2026 revelou os favoritos da temporada de premiações, como "Bugonia", de Yorgos Lanthimos, "Hamnet", de Chloé Zhao, e "Pecadores", de Ryan Coogler, que aparecem em quase todas as categorias principais.

Os atores Leonardo DiCaprio ("Uma batalha após a outra"), Cillian Murphy ("Steve") e Timothée Chalamet ("Marty Supreme") confirmaram que são os favoritos dessa temporada de premiações. Vencedor do Prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes do ano passado, Wagner Moura, de "O agente secreto", ficou fora da lista de pré-indicados.

Principais indicados:



Melhor Filme

"A Balada de Wallis Island"

"Bugonia"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Eu Juro"

"Marty Supreme"

"Nuremberg"

"Uma Batalha Após a Outra"

"Valor Sentimental"

"Pecadores"

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

"O Agente Secreto"

"Foi Apenas um Acidente"

"La Grazia"

"A Garota Canhota"

"Sem Outra Escolha"

"Nouvelle Vague"

"Rental Family"

"Valor Sentimental"

"Sirāt"

""A Voz de Hind Rajab"

Melhor Documentário

"Apocalipse nos Trópicos"

"2000 Metros para Andriivka"

"Becoming Led Zeppelin"

"Encobrimento"

"Os Bibliotecários"

"Sr. Ninguém contra Putin"

"Oceano com David Attenborough"

"One to One: John & Yoko"

"O Vizinho Perfeito"

"Riefenstahl"

Melhor Direção

Yorgos Lanthimos (Bugonia)

Lynne Ramsay (Die My Love)

Chloé Zhao (Hamnet)

Kathryn Bigelow (A House of Dynamite)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)

Hikari (Rental Family)

Joachim Trier (Valor Sentimental)

Ryan Coogler (Pecadores)

Kaouther Ben Hania (A Voz de Hind Rajab)

Melhor Roteiro Original

"O Agente Secreto"

"Blue Moon"

"A House of Dynamite"

"Eu Juro"

"Is This Thing On?"

"Foi Apenas um Acidente"

"Marty Supreme"

"Valor Sentimental"

"Pecadores"

Atriz Principal

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo – Wicked

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – Uma Batalha Após a Outra

Jennifer Lawrence – Die My Love

Renate Reinsve – Valor Sentimental

Andrea Riseborough – Dragonfly

Emma Stone – Bugonia

Tessa Thompson – Hedda

Ator Principal

Robert Aramayo – Eu Juro (I Swear)

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Russell Crowe – Nuremberg

Leonardo DiCaprio – Uma Batalha Após a Outra

Joel Edgerton – Train Dreams

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Pecadores (Sinners)

Harry Melling – Pillion

Cillian Murphy – Steve

Jesse Plemons – Bugonia

