MODA Brasil Fashion Designer tem inscrições abertas para estilistas pernambucanos até segunda-feira (27) Concurso busca revelar novos talentos da moda no Estado

Brasil Fashion Designer, concurso que busca revelar novos talentos da moda em Pernambuco, fecha as inscrições nesta segunda-feira (27). Jovens estilistas participam de fases eliminatórias e disputam por uma vaga na exposição das coleções na "Agreste Tex". As inscrições são feitas através do site.

Nesta edição, o concurso tem como tema o Agreste Pernambucano, região que é um importante polo têxtil e de confecção do estado. Os participantes devem criar uma coleção de roupas e acessórios inspirada na cultura e no cotidiano da região.

Até o momento, mais 50 estudantes de moda em Pernambuco já garantiram a participação no projeto. O concurso oferece os seguintes prêmios: uma assinatura anual do software Audaces e uma exposição das coleções na "Agreste Tex", uma das mais importantes feiras de máquinas, serviços e tecnologias para a indústria têxtil e de confecção.

Para participar, os candidatos devem ser maiores de 18 anos, estarem matriculados em cursos superiores ligados à área de moda e vestuário ou em cursos técnicos e tecnólogos oferecidos pelas instituições de ensino de Pernambuco. Também serão aceitas inscrições de alunos egressos e que não tenham completado dois anos de formados até a data da efetivação da pré-inscrição.

