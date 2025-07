Frevo e cinema pernambucano "ocupam" Paris em celebração ao Ano Cultural Brasil-França

A- A+

O Rio Sena, em Paris, vai se transformar em uma praia. Já no Grand Palais, o Frevo vai ditar o ritmo, com direito até a bonecos gigantes. É que o Ano Cultural Brasil-França vai celebrar os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países, com programação que acontece neste fim de semana, 5 e 6 de julho.



Promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura, a iniciativa visa o fortalecimento internacional das tradições do estado, com intervenções artísticas e culturais compondo a abertura oficial da Paris Plage, às margens do Sena.



Inclusive, integra a programação, a sessão do novo filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto", com exibição no pátio do Museu do Louvre - com a presença da secretária de Cultura Cacau de Paula, que representará Pernambuco, aliás, desde a abertura oficial do evento na França.





Pernambuco

Entre os dias 10 e 13 de julho, a 'Terra dos Altos Coqueiros' será tema das comemorações e, claro, o Frevo - Patrimônio Imaterial da Humanidade - em meio a passistas e sombrinhas vão colorir os ares parisienses.



Com iniciativa da Empetur, a programação também leva Pernambuco ao Grand Bal BrasilBrésil, no Grand Palais, em ação apoiada pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE), com bonecos gigantes confeccionados pelo artesão e bonequeiro André Luiz Vasconcelos, presentes no evento e representando a cultura de Bezerros, no Agreste, com os papangus, do Litoral, com a La Ursa e do Sertão, em Triunfo, com os Caretas.





"O Agente Secreto"

O filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto" - que teve cenas gravadas nas instalações do Parque Gráfico da Folha de Pernambuco - integra a agenda do evento na França. O longa será exibido no Cinema Paradiso Louvre, no pátio do Museu, neste sábado (5).



“O ano do Brasil na França tem a cultura como protagonista e a cultura pernambucana estará presente de diversas maneiras nesta agenda (...) também com a força do cinema pernambucano com a exibição de “O Agente Secreto” no jardim do Louvre, que promete ser mais um importante marco da presença do audiovisual de Pernambuco no cenário internacional”, pontua Cacau de Paula.

Já no domingo (6), a agenda seguirá com ações no Paris Plage em diversas atividades em homenagem ao Brasil, incluindo gastronomia, esportes e artes visuais.



"Pernambuco Celebra França"

A presença pernambucano na agenda do evento integra a ação "Pernambuco Celebra França", com início em maio último.



Na programação, intercâmbio artístico, cultural e científico compõe o cronograma de ações em meio a atividades diversas, entre elas gastronomia e iluminação da fachada do prédio da Caixa Cultural Recife (Bairro do Recife), assim como a ida de artistas locais para a França.

As atividades celebrativas seguem, aliás, até o próximo mês de novembro. A ideia é reforça o protagonismo do Ano Cultural Brasil-França através de iniciativas do Governo do Estado por meio de suas secretarias. São elas: a Secretaria da Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais (Saespri), Secretaria de Cultura (Secult), Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e Agência de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco (Adepe).



Outras iniciativas já incluíram participação de artesãos pernambucanos nas celebrações.



A exemplo da Bienal Révélations (visualizado neste link). Assim como o Frevo no tapete vermelho do Festival de Cannes (neste link) e o teatro, a dança e a cultura popular (neste link).

