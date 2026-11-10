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Música Brasil Guitarras: projeto reúne 10 guitarristas nordestinos em show gratuito no Bairro do Recife Liderado por Armandinho Macêdo, evento será promovido na Praça do Arsenal, no próximo dia dia 19 de novembro, com oficina com sorteio de guitarra

Expoentes da guitarra no Nordeste estarão reunidos em uma noite de celebração na Praça do Arsenal, no próximo dia 19 de novembro O Brasil Guitarra, projeto liderado pelo guitarrista baiano Armandinho Macêdo, reunirá 10 guitarristas de destaque da região, a partir das 19h, com acesso gratuito.



Após passagens por Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Salvador, a edição pernambucana contará com participações de Cacau Santos, Renato Bandeira, Eric Assmar, Lígia Fernandes, Thathi, Luciano Magno, Liêve Ferreira, Jubileu e Bia Villa-Chan, sob comando de Armandinho Macêdo, ícone da guitarra baiana e filho de Osmar Macedo, idealizador do Trio Elétrico de Dodô e Osmar.



Haverá área reservada para pessoas com deficiência e transmissão ao vivo pelo YouTube da produtora Bra.zil Arte e Cultura.

Sobre o show

Os dez conceituados e talentosos guitarristas nordestinos preparam um concerto com composições cheias de melodia e emoção, em uma química de improvisações sofisticadas inspiradas pelo sentido e sentimento das expressões “guitarra brasileira”, “sotaque brasileiro” e “improvisação brasileira”.



Brasil Guitarras Recife difunde o trabalho solo de diferenciados instrumentistas brasileiros e se propõe a mostrar ao público diversos estilos que contemplam, especialmente, a sonoridade nacional em interpretações próprias e diferentes maneiras de criação musical com o instrumento.

O repertório do show coletivo não se restringe a um único gênero ou estilo musical. Da célebre versão do “Bolero de Ravel” para a guitarra baiana feita por Armandinho Macêdo ao frevo “Último dia”, de Levino Ferreira, interpretado com o pernambucano Renato Bandeira, a apresentação contempla clássicos do rock.



"Ovelha negra”, composta por Rita Lee e cantada na noite com a cantora e compositora baiana Thathi, e a internacional “Hotel California”, da banda estadunidense Eagles, apresentada com o guitarrista, compositor, produtor e arranjador recifense Cacau Santos são algumas das canções de sucesso que serão apresentadas.

Outras músicas escolhidas para o concerto são “Trielétrica”, faixa do álbum “Folia elétrica” (1983), de Armandinho e o Trio Elétrico Dodô & Osmar, que será executada com a multi-instrumentista Lígia Fernandes, de Garanhuns e “Taiane” (Pombo correio), parceria de Moraes Moreira com Dodô e Osmar, tocada com Luciano Magno.



“Samba reggae blues”, com Eric Assmar, baiano que herdou do pai, Álvaro Assmar, a paixão pela música e pelo blues, “Smooth”, com o potiguar Jubileu Filho, e “Rock de Caicó”, com a multi-instrumentista pernambucana Bia Villa-Chan. O encerramento da noite terá a eterna “Asa Branca”, do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, com Humberto Teixeira, e o “Hino nacional” do Brasil, ambas com todos ao palco.

Sorteio de guitarra

Com incentivo da Lei de Incentivo à Cultura e apoio do Paço do Frevo, Brasil Guitarras Recife também contempla a disseminação da cultura por meio da realização de uma oficina de lutheria no dia 18 de novembro, das 14h às 18h, no Paço do Frevo.



A aula será ministrada por Elifas Santana, profissional reconhecido nacionalmente pela fabricação da guitarra baiana, e terá presença de Armandinho Macêdo. Elifas Santana compartilhará conhecimentos práticos sobre a construção do instrumento, estimulando a atividade como ferramenta para o desenvolvimento sócio-econômico.



Ao final, será sorteada uma guitarra baiana entre os participantes. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected].

Cidadania

O Brasil Guitarras Recife lançará, ainda, o guia prático online “Trilha do cidadão consciente” com boas práticas de cidadania. O e-book aglutina dicas e estímulos para a adoção de atitudes conscientes. O e-book busca facilitar o acesso à informação como meio de estimular a adoção de atitudes benéficas para a sociedade como um todo, com indicações objetivas.

O conteúdo do guia contempla mapa das feiras e espaços voltados aos produtos da economia criativa do Recife, mapa das feirinhas de produtos orgânicos, agroecológicos, rede da comunidade que sustenta a agricultura do Recife, rede de instituições que atuam com trabalhos voluntários do Recife e instituições que atuam com adoção de animais.



Também oferece pontos de recebimento de descarte correto de resíduos eletrônicos, incluindo lâmpadas, pilhas e baterias, pontos de entrega de embalagens de vidro, relação de cooperativas de catadores de materiais recicláveis, projetos socioambientais, redes e clubes de sementes de espécies nativas, hortas urbanas ou comunitárias e bibliotecas comunitárias.

Além disso, o projeto firmou parceria com o Banco de Alimentos do Recife, serviço público municipal vinculado à Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, para captar, receber, selecionar e distribuir alimentos excedentes ou doados por pessoas físicas, pelo poder público, por empresas, feiras, supermercados e produtores rurais.

SERVIÇO

Brasil Guitarras Recife

Quando: dia 19 de novembro, às 19h

Onde: Praça do Arsenal, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @brasilguitarrasoficial (Instagram)

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