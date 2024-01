Peça sobre domínio holandês em Pernambuco chega ao Recife nestas quinta e sexta-feiras

A- A+

Após quase cem apresentações em quatro capitais, chega ao Recife a peça "Babilônia Tropical". O espetáculo tem duas únicas sessões na cidade, dentro da programação do 30 ̊ Janeiro de Grandes Espetáculos. As apresentações são nestas quinta e sexta-feiras, às 20h, no Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu, Boa Viagem). Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) e podem ser adquiridos no Sympla:



A peça aborda o domínio holandês no Nordeste do País, no século 17, mais especificamente em Pernambuco, debruçando-se sobre a dona de engenho da época Anna Paes. O ponto de partida da peça é um bilhete de próprio punho, escrito por Anna para Maurício de Nassau, governador do Brasil holandês de 1637 a 1644, presenteando-o com seis caixas de açúcar quando ele chegou ao Brasil.



Criação do diretor Marcos Damigo, o drama histórico mistura passado e presente para falar sobre o início da Modernidade e sua relação com estruturas ainda vigentes no Brasil. "É uma responsabilidade imensa dar vida às pessoas que vieram antes de nós, para que possamos transformar a forma como nos enxergamos e, assim, talvez, ativar nossa sensibilidade para uma melhor compreensão de nós mesmos.", observa ele.



O espetáculo tem música ao vivo e recursos audiovisuais, utilizando desde imagens de arquivos históricos até filmagens realizadas em estúdio por uma equipe audiovisual, com imagens de impacto e beleza.



O elenco conta com Carol Duarte, que interpreta Anna Paes; Ermi Panzo, artista angolano radicado há quase dez anos no Brasil, que também assina a dramaturgia da obra; Jamile Cazumbá, artista baiana que transita pelo audiovisual e a performance; e Leonardo Ventura, ator consagrado em obras dirigidas por Antunes Filho no Centro de Pesquisa Teatral; além de Adriano Salhab, músico pernambucano que assina a direção musical do espetáculo e executa a trilha sonora ao vivo em cena, com músicas originais.



No Recife, durante as apresentações, será lançada uma publicação digital com a dramaturgia da peça e outros materiais de pesquisa, com texto elaborado pelo historiador pernambucano Daniel Breda, consultor histórico do projeto, e criação visual dos artistas pernambucanos Rafa Saraiva e Mila Cavalcanti. Essa publicação foi realizada com apoio da Embaixada dos Países Baixos, que financiou uma etapa de desenvolvimento da dramaturgia em 2022, possibilitando a vinda do diretor Marcos Damigo à cidade para uma pesquisa de campo e uma imersão criativa com o elenco.



"Babilônia Tropical - A Nostalgia do Açúcar" estreou nacionalmente em maio passado, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Belo Horizonte (MG). Depois foi para os CCBBs Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, no total de 87 apresentações em 2023. No Recife, as apresentações têm patrocínio da Embaixada dos Países Baixos.

