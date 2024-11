Emmy Internacional revela lista de vencedores da 52ª edição; Brasil fica sem estatueta

A- A+

O Emmy Internacional 2024 revelou os vencedores de sua 52ª edição na segunda-feira (25), em Nova York.

A premiação anual da Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão celebra obras produzidas fora dos EUA.

Cinco produções brasileiras foram indicadas, mas nenhuma venceu a estatueta.



O Brasil estava representado nas seguintes categorias: Melhor Ator, na qual Júlio Andrade foi indicado pela minissérie "Betinho: No Fio da Navalha" (do Globoplay); Melhor Documentário ("Transo", do Globoplay); Melhor Minissérie ("Anderson Spider Silva", do Paramount+); Melhor Animação para Crianças ("Acorda, Carlo!", da Netflix) e Melhor Live-Action para Crianças ("Escola De Quebrada", do Paramount+).



Confira a lista dos principais vencedores do Emmy Internacional 2024



Programa de Artes



Pianoforte (Polônia)



Robbie Williams (Reino Unido)



Virgilio (Argentina)



Who I Am Life (Japão)



Melhor Ator



Julio Andrade por Betinho: No Fio da Navalha (Brasil)



Haluk Bilginer por Sahsiyet (Turquia)



Laurent Lafitte por Tapie (França)



Timothy Spall por The Sixth Commandment (Reino Unido)



Melhor Atriz



Adriana Barraza por O Último Vagão (México)



Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying por Fome (Tailândia)



Sara Giraudeau por Tout va bien (França)



Jessica Hynes por There She Goes (Reino Unido)



Melhor Comédia



Uma Dose Diária de Sol (Coréia do Sul)



Deadloch (Austrália)



Divisão Palermo (Argentina)



HPI - Terceira Temporada [HIP] (França)



Documentário



A Bilionária, o Mordomo e o Namorado (França)



Otto Baxter: Not a F**ing Horror Story (Reino Unido)



The Exiles (Singapura)



Transo (Brasil)



Série Dramática



Les Gouttes de Dieu (França)



The Newsreader (Austrália)



O Gerente da Noite (Índia)



Iosi, o Espião Arrependido (Argentina)



Programa de Entretenimento sem Roteiro



Die Brug (África do Sul)



Me Caigo De Risa (México)



Restaurant Misverstand (Bélgica)



The Summit (Austrália)



Série de Curta Duração



Kweens of the Queer Underground (Austrália)



La Vida de Nosotras (Chile)



Punt de no Retorn (Espanha)



Kenshiro ni Yoroshiku (Japão)



Novela



La Promesa (Espanha)



Rigo (Colômbia)



Safir (Turquia)



Salón de té La Moderna (Espanha)



Minissérie ou Filme para TV



Anderson Spider Silva (Brasil)



Deaf Voice: A Sign-Language Interpreter in Court (Japão)



Depois da Cabana (Alemanha)



The Sixth Commandment (Reino Unido)



Animação para Crianças



Acorda, Carlo! (Brasil)



Mystery Lane (França)



Tubacão (Singapura)



Tabby McTat (Reino Unido)



Live-Action para Crianças



Dodger (Reino Unido)



En af Drengene (Dinamarca)



Escola De Quebrada (Brasil)



Gong! My spectRacular Life (Alemanha)

Veja também

Celebridades Web levanta teorias sobre posicionamento político de Kim Kardashian após exibição de produtos Tesla