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Televisão Brasil no Mundo debate corrida espacial, eleições nos EUA e Gaza Programa vai ao ar nesta quinta-feira (13), às 21h, na TV Brasil

A TV Brasil exibe nesta quinta-feira (13), às 21h, uma edição inédita do Brasil no Mundo, programa que analisa os principais acontecimentos internacionais e seus impactos no país. Nesta edição, os jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat comentam o vídeo recém-divulgado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, no qual o órgão afirma que seu domínio sobre o continente americano “nunca mais será questionado”. A atração também debate as eleições primárias norte-americanas de 2026.

Para enriquecer o debate, o Brasil no Mundo recebe a professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Ana Penido, que analisa a nova corrida espacial entre China e EUA e atualiza a situação em Gaza.

A convidada da atração semanal da TV Brasil é graduada em ciências sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e mestre em estudos estratégicos e doutora em relações internacionais pelo Programa San Tiago Dantas (Unesp/Unicamp/PUC-SP). Ana Penido também tem pós-doutorado em ciência política pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pesquisa as áreas de geopolítica, estratégia, política de defesa e forças armadas.

Sobre a produção

O Brasil no Mundo se dedica a discutir, com profundidade e clareza, os grandes acontecimentos internacionais que moldam a política, a economia e a vida cotidiana. Conduzido por Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, o programa combina análises de contexto, explicações acessíveis e entrevistas com especialistas que ajudam a iluminar os reflexos do cenário global no Brasil.

Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na Globo por 26 anos, como correspondente em NovaYork, entre outras funções. O jornalista Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da Organização das Nações Unidas em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, The Guardian e veículos brasileiros. Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo. Já fez reportagens in loco na África, no Oriente Médio, na Rússia e na América Latina.

O programa já recebeu personalidades como o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30); o geógrafo Elias Jabbour; e a economista Juliana Furno.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Brasil no Mundo – às quintas-feiras, a partir das 21h, na TV Brasil

Reprise - Brasil no Mundo – Madrugada de quinta-feira (13) para sexta (14), às 3h, na TV Brasil

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