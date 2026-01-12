Brasil no topo: elenco de "O Agente Secreto" celebra vitórias no Globo de Ouro com samba
O Brasil está no topo do cinema mundial. E com grande estilo. Após as vitórias no Globo de Ouro nesse domingo (11), o cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho comemorou com Wagner Moura e elenco ao som de "Não Deixe o Samba Morrer", eternizada pela cantora Alcione.
No vídeo, todos aparecem cantando, dançando e vibrando pela conquista que é significativa para toda a produção cultural de Pernambuco e do Brasil.
O longa faturou o prêmio de "Melhor Filme de Língua Não Inglesa", superando produções como "Foi Apenas Um Acidente", "Valor Sentimental", "A Única Saída", "A Voz de Hind Rajab" e "Sirat". A conquista ocorre 27 anos após a última vitória brasileira na categoria, alcançada por "Central do Brasil".
O ator baiano e protagonista do filme, Wagner Moura, venceu o prêmio de "Melhor Ator de Drama". O ator superou concorrentes de peso, como Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de Lutador: The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido).
Mais prêmios
"O Agente Secreto" também já ganhou outros prêmios internacionais, como de melhor filme internacional no Critics Choice Awards 2026, além de melhor filme no Festival de Cannes. Na mesma premiação, Wagner Moura foi laureado como Melhor Ator e Kleber Mendonça Filho como Melhor Diretor.
Recentemente, o filme também conquistou os prêmios das associações americanas Los Angeles Film Critics Association (LAFCA) e National Society of Film Critics (NSFC).
"O Agente Secreto" no Oscar
Nesta semana o filme pernambucano também avançou mais uma etapa rumo à indicação para o Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional.
A produção está entre os 15 finalistas para a próxima fase de votação. A lista final será anunciada em 22 de janeiro.
Confira a lista de classificados:
Argentina, Belén
Brasil, O Agente Secreto
França, It Was Just An Accident
Alemanha, Sound Of Falling
Índia, Homebound
Iraque, The President's Cake
Japão, Kokuho
Jordânia, All That's Left Of You
Noruega, Sentimental Value
Palestina, Palestine 36
Coreia do Sul, No Other Choice
Espanha, Sirât
Suíça, Late Shift
Taiwan, Left-Handed Girl
Tunísia, The Voice Of Hind Rajab.