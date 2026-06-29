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Previsão Brasil x Japão: Astrólogo prevê vitória da seleção e aponta fator decisivo para Ancelotti Análise de João Acuio destaca influência da Lua, vê vantagem diante dos asiáticos e explica por que comando será determinante

Faltando pouco tempo para o confronto mata-mata entre Brasil e Japão na Copa do Mundo, nesta segunda-feira (29), às 14h, o astrólogo João Acuio divulgou sua leitura dos astros para a partida. Ele acredita que, de acordo com o desenho do céu, a Seleção Brasileira tem vantagem para avançar. Na análise publicada nas redes sociais, Acuio afirma que o momento favorece a equipe comandada por Carlo Ancelotti, embora ressalte a força do adversário.

Segundo Acuio, o Brasil é representado por Mercúrio, enquanto o Japão aparece sob a influência de Júpiter. Apesar de destacar que o planeta associado aos japoneses está "em ótimo estado celeste", ele considera que a configuração da Lua é o elemento que deve definir o resultado do duelo.

"O jogo se decide no instante, e no instante quem manda é a Lua", escreveu, em publicação no Instagram. Para o astrólogo, o trânsito da Lua por Capricórnio enfraquece simbolicamente Júpiter, favorecendo a equipe brasileira.

Outro ponto destacado por João Acuio é a importância dos treinadores nesta Copa do Mundo. Na visão dele, os protagonistas do torneio não têm sido os jogadores, mas os técnicos, responsáveis por mudar o rumo das partidas durante os 90 minutos.

Por isso, ele acredita que Carlo Ancelotti poderá fazer a diferença diante do japonês Hajime Moriyasu. O astrólogo elogia os dois comandantes, classificando o confronto como "uma partida da astúcia", mas conclui que o contexto astrológico beneficia o treinador italiano.

Ao fim da previsão, João Acuio resume seu palpite de forma direta: "Vitória do Ancelotti, a meu ver."

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