Famosos Brasileira acusada de perseguir Jung Kook, do BTS, é indiciada na Coreia do Sul De acordo com as autoridades, a mulher teria ido 23 vezes à residência do cantor e compositor sul-coreano

Uma brasileira com cerca de 30 anos foi indiciada na Coreia do Sul sob acusação de perseguição e invasão de propriedade contra o cantor Jung Kook, integrante do grupo de k-pop BTS. O caso foi formalizado por promotores do Distrito Oeste de Seul.

Segundo o jornal sul-coreano The Herald Business, a Divisão de Investigação de Crimes contra Mulheres e Crianças denunciou a suspeita, identificada no inquérito como "A", no último dia 27 de fevereiro, de acordo com a revista norte-americana Billboard.

Ela foi enquadrada por violação à Lei Antiperseguição do país e por invasão de propriedade. Antes da denúncia formal, a brasileira já estava sob custódia.

De acordo com as autoridades, entre 7 de dezembro do ano passado e 4 de janeiro deste ano, a mulher teria ido 23 vezes à residência de Jung Kook, em Seul.

Durante esse período, teria tocado a campainha repetidamente, permanecido nas imediações do imóvel e deixado cartas e correspondências.

No fim de dezembro, a polícia aplicou uma medida emergencial que proibiu a suspeita de se aproximar a menos de 100 metros da residência do artista ou de estabelecer qualquer tipo de contato.

Ainda segundo os promotores, ela teria retornado ao local no início de janeiro, o que motivou também a acusação por descumprimento de ordem emergencial de proteção.

Família relata preocupação

Em entrevista ao portal g1, familiares da brasileira afirmaram que ela viajou sozinha para a Coreia do Sul sem avisar parentes, após economizar dinheiro. Segundo eles, a mulher enfrenta problemas de saúde.

“Se o governo deportar ela para cá, será bem melhor, porque poderemos levá-la para a casa da mãe. Do jeito que está, pode acontecer algo pior”, contou familiar que preferiu não se identificar.

