A- A+

Justiça Brasileira é acusada de perseguir Harry Styles e enviar 8 mil cartas para cantor, na Inglaterra De acordo com os promotores, algumas das cartas eram de "casamento"

Uma brasileira foi acusada na Inglaterra de perseguir o cantor Harry Styles. A mulher, identificada como Myra Carvalho, de 35 anos, chegou a enviar mais de 8 mil cartas para o britânico em menos de um mês, segundo afirmaram os promotores do caso em uma audiência nesta terça-feira.

Ainda de acordo com eles, algumas dessas cartas eram de "casamento". Myra Carvalho ficará sob custódia até uma nova audiência marcada para o dia 19 de abril, segundo a BBC.

Documentos da corte mostram que a brasileira estava hospedada em um albergue em Earl's Court, no oeste de Londres. Ela chegou no Reino Unido em dezembro do ano passado. Durante a audiência desta quarta-feira, foi dito também que a família da brasileira não tinha conhecimento

Veja também

BBB 24 Brothers especulam sobre eliminação no BBB 24: ''Se for por movimentação de jogo, ela fica''