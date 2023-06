Brasileira é alvo de racismo após assumir que traiu marido com Axl Rose

A- A+

A brasileira Erica Mindegaard virou assunto nas redes sociais após afirmar que traiu o seu marido com Axl Rose, vocalista da banda Guns N’ Roses. Desde que assumiu o caso, a mulher tem sofrido ataques racistas nas redes sociais. Segundo ela, o encontro com o cantor teria acontecido no último sábado (17), em Copenhagen, capital da Dinamarca, onde o grupo se apresentou no fim de semana.

Erica, que nasceu em Caxias, no Maranhão, é casada há mais de 10 anos com o dinamarquês Nikolaj Mindegaard. O casal, que tem dois filhos, Maria, de 12 anos, e Benjamin, de 8, mora na Dinamarca. A brasileira é bastante ativa nas redes sociais e acumula 15 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

O caso com Axl Rose repercutiu na web, onde Érica Mindegaard mostrou que está recebendo ataques racistas desde que assumiu que teria se envolvido com o cantor.

— Só quero informar que os racistas estão sendo todos printados. E não adianta se esconder atrás de fake. Já sabe, né? — anunciou Érica, nos Stories do Instagram.

Em imagens compartilhadas por ela, é possível ler as ameaças que tem recebido. "Preta feia. V**** merece morrer! Não sei porque os gringos ainda se misturam com essa raça suja!", disse um dos ataques racistas divulgados por ela.

