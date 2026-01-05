A- A+

K-POP Brasileira é presa na Coreia do Sul após ir à casa de Jungkook, astro do BTS Segundo o jornal The Korea Times, a polícia disse que a mulher causou perturbação em frente à casa do cantor Jungkook

Uma brasileira de 30 anos foi presa na Coreia do Sul no último sábado, 4, suspeita de perseguir o cantor Jungkook, integrante do grupo de k-pop BTS, em Seul.





Segundo o jornal The Korea Times, a polícia disse que a mulher causou perturbação em frente à casa do astro, inclusive jogando correspondências, e foi presa em flagrante no local. Ela já havia visitado a residência de Jung Kook duas vezes em dezembro.



Segundo a imprensa coreana, a família de Jung Kook solicitou uma ordem de restrição contra a brasileira. Os policiais planejam investigar o caso mais a fundo para apurar os detalhes.



Retorno do BTS

O episódio ocorre em meio ao anúncio do retorno do BTS às atividades. O grupo deve lançar um novo álbum em 2026, após uma pausa de três anos e nove meses em razão do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

Veja também