Brasileira Juliana Rojas vence prêmio de melhor diretora no Festival de Berlim

A diretora brasileira Juliana Rojas foi premiada no Festival de Berlim, neste sábado (24). Com o filme “Cidade; Campo”, a cineasta foi escolhida a melhor diretora na Berlinale Encounters, principal mostra paralela do festival alemão.

Na cerimônia de premiação, Juliana estava acompanhada das atrizes Bruna Linzmeyer e Mirella Façanha, que integram o elenco do longa-metragem. Rodado em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, o filme aborda a migração entre o meio urbano e o rural.

“Cidade; Campo” apresenta ao público duas histórias. A primeira é vivida por Joana (Fernanda Vianna), uma trabalhadora rural que se muda para São Paulo, após o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração inundar sua cidade natal. Na maior cidade da América do Sul, ela adentra o universo dos subempregos por aplicativos, trabalhando como faxineira.

A segunda trama é centrada em Flávia (Mirella Façanha). Após a morte do pai, ela herda uma fazenda e resolve morar no local com Mara (Bruna Linzmeyer), sua companheira. As duas buscam uma nova oportunidade de vida no campo, mas o contato com a casa abandonada revela a Flávia aspectos desconhecidos de seu pai e o casal sofre um choque de realidade ao enfrentar a dureza do cotidiano rural.

