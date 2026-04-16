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STREAMING Brasileira revela bastidores de "The Pitt" e experiência como figurante da série médica A carioca Taísa Gomes é uma das assistentes médicas no seriado, que encerra a exibição da segunda temporada nesta quinta (16)

O plantão médico da segunda temporada de ''The Pitt'' chega ao fim nesta quinta-feira (16), na HBO Max, às 22h. Além do público que acompanhou semanalmente a produção vencedora do Emmy, quem também se despede da produção é a brasileira Taísa Gomes, uma das assistentes figurantes da produção.

Taísa, de 36 anos, é natural do Rio de Janeiro e vive nos Estados Unidos desde 2020. A carioca trabalhou por três anos no Instituto Nacional de Câncer (Inca) atendendo crianças com câncer. A experiência na área da saúde como voluntária ajudou ela na seleção para ''The Pitt'', integrando a figuração regular.

Realismo

Em entrevista ao jornal O Globo, Taísa Gomes disse que foi escalada como uma das assistentes médicas em julho do ano passado, além de compartilhar a rotina de filmagem da série vencedora de seis prêmios Emmy, incluindo de Melhor Série Dramática. Segundo a brasileira, são quase 90 dias de gravações, com diárias de 12h, monitoradas por profissionais de saúde reais.

Essa dinâmica de consultoria não é a única coisa que chamou atenção de Taísa durante as filmagens de ''The Pitt''. Ela revelou que todas as pessoas no set, incluindo toda a equipe de produção, utilizam uniformes de médicos ou enfermeiros para aparecerem caracterizados caso sejam enquadrados em alguma cena.

Essa imersão cenográfica faz jus ao nível de realismo de ''The Pitt'', que reproduz em cada episódio uma hora de um plantão médico na emergência do fictício hospital do Pittsburgh Trauma Medical. No último dia de gravação da carioca, ela aproveitou para tietar o elenco principal da série, incluindo o ator Noah Wyle, que interpreta o protagonista, Dr. Robby.

Taísa retorna para a 3ª temporada?

Desde os 17 anos, Taísa Gomes atua em teatro e televisão, tendo participado de trabalhos em comerciais, curta-metragens e até como dublê de ação. Com previsão de estreia para o ano que vem, a terceira temporada tem elenco convocado em maio e a brasileira gostaria de retornar ao seriado. ''Foi uma experiência que me mudou como atriz'', expressou ela ao jornal O Globo.

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