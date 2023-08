A- A+

Streaming Brasileira "Sintonia" é a série de língua não-inglesa mais vista na Netflix em todo o mundo A quarta temporada da produção criada por KondZilla chegou ao topo do Top 10 Global desta semana

A quarta temporada de “Sintonia”, que estreou na última terça-feira (25), chegou ao primeiro lugar das séries de língua não-inglesa mais vistas da Netflix nesta semana em todo o mundo. Segundo a plataforma de streaming, os novos episódios já acumularam 6,4 milhões de visualizações.

Além da posição de destaque no Top 10 Global, a série está em primeiro lugar do Top 10 Brasil. Produzida pela Gullane, “Sintonia” é uma criação de KondZilla, em parceria com Felipe Braga e Guilherme Quintella.



Bruna Mascarenhas, Christian Malheiros e Jottapê estrelam a produção. Na nova leva de episódios, o trio de protagonistas vivem novos rumos em suas vidas, após sobreviverem a uma troca de tiros.

