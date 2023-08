A- A+

MÚSICA Brasileiro canta hit de Whitney Houston e impressiona jurados no America's Got Talent; assista "As pessoas vão gostar muito de você", profetizou o jurado Simon Cowell

E teve brasileiro brilhando no America's Got Talent, reality show dos Estados Unidos que caça talentos na música. Gabriel Henrique, de 27 anos, impressionou os jurados do programa, nesta terça-feira (1°), ao cantar "Run to you", um clássico de Whitney Houston.

Gabriel no palco do programa um pouco nervoso e precisou de tradutor para se comunicar com a banca, já que não fala inglês muito bem. Mas foi só começar a cantar que a coisa fluiu. Ao final da apresentação, os quatro jurados o aplaudiram de pé.

Assista a performace de Gabriel Henrique no America's Got Talent:

Heidi Klum brincou com o talento do brasileiro: "se Whitney Houston e Mariah Carey tivessem um bebê, seria Gabriel". Howie Mandel também não poupou elogios ao candidato: "Eu não esperava que aquela voz saísse de você. Você soa como a melhor diva pop que já existiu". Simon Cowell completou: "As pessoas vão gostar muito de você. Você é tão interessante. Foi fantástico."

Veja também

assédio Dançarinas denunciam Lizzo em processo de assédio no ambiente de trabalho