Reality Show Quem é Danilo Timm, o brasileiro que conquistou jurados do "The Voice Alemanha" Cantor se apresentou com "Landslide", de Fleetwood Mac

Nesta quinta-feira (21), o The Voice Alemanha aprovou um brasileiro durante as audições às cegas. O cantor Danilo Timm, de 35 anos, conquistou os jurados e a plateia ao se apresentar com a música "Landslide", de Fleetwood Mac.

O brasileiro virou as cadeiras de Ronan e Shirin e, antes de tomar uma decisão sobre o time que escolheria, cantou "Ai Se Eu Te Pego" com o jurado Giovanni. Em seguida, ele escolheu ficar no time de Shirin e foi aplaudido de pé pelos presentes. “É importante para mim que as pessoas me vejam”, disse o cantor.

Nascido em Brasília, o artista morou anos no Rio de Janeiro atuando em musicais antes de se mudar para a Europa. Danilo foi para Berlim, na Alemanha, há 9 anos, com a intenção de estudar alemão e se manteve no país. Recentemente, lançou um álbum intitulado "Nilo" nas plataformas digitais. Com 10 músicas, a coletânea tem músicas em inglês e português.

