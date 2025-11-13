A- A+

saúde Brasileiro está parando de beber? De Alcione a L7nnon, famosos confirmam tendência Artistas referendam comportamento em alta no país, de acordo com estudo que mostra que 64% da população não ingere bebida alcoólica

Nomes conhecidos entre a população brasileira confirmam uma tendência apresentada por uma nova pesquisa divulgada, nesta semana, pela Ipsos-Ipec, a pedido do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA). De acordo com o instituto, a maioria das pessoas no país (64%) não ingerem bebida alcoólica — em 2023, 55% do povo se declaravam abstinentes. Artistas famosos, entre os quais a humorista Tatá Werneck, a cantora Alcione e o rapper L7nnon, referendam o comportamento e chamam atenção ao revelar que não bebem.

Em relação ao perfil de quem se abstém do álcool, os maiores aumentos registrados na pesquisa ocorreram entre indivíduos com ensino superior (de 49% para 62%), moradores da região Sudeste (de 51% para 62%) e das classes A/B (de 44% para 55%), sendo mais acentuado nos municípios localizados em regiões metropolitanas e capitais. A seguir, confira personalidades brasileira que não ingerem bebidas alcoólicas.

Jorge Aragão

Jorge Aragão é daqueles sambistas que, sim, compõe músicas bebendo leite (ou água). Ele mesmo já disse isso. O bamba de 76 anos jura que nunca ingeriu bebidas alcoólicas. "Acho que, na minha vida inteira, eu nunca abri uma cerveja. Faço festa com Coca-Cola, Toddynho.. Até com mingau de aveia. É de música que eu gosto", ele contou, numa entrevista recente ao jornal "Extra".

João Gomes

O cantor João Gomes, de 22 anos, anunciou, no último mês, que parou de beber após ser diagnosticado com gordura no fígado, como é popularmente conhecida a esteatose hepática. "Tive alucinação, estava estressado. Hoje em dia está mais de boa. Tem até no camarim (bebidas), por causa das visitas", afirmou o artista.

L7nnon

O rapper carioca L7nnon, de 31 anos, é outra exceção entre seus colegas músicos. O artista não ingere bebida alcoólicas e não fuma cigarros. "Peguei muita referência, até mesmo dentro de casa. E nunca levei muito isso para a minha vida. E acredito que vá conseguir viver sem isso. Mas não sou ninguém para julgar quem faz", contou ele, numa entrevista a um podcast.

Bárbara Borges

A atriz Bárbara Borges tornou pública, recentemente, a batalha que vem travando contra o alcoolismo. "É muito sério falar sobre o alcoolismo. E eu precisava dizer que estou no meu processo de cura de muitas coisas, e ele é diferente do das outras pessoas. Eu não posso jamais e nem quero levantar uma bandeira e fazer o papel da salvadora", contou, numa entrevista ao "Gshow".

Tatá Werneck

A atriz e comediante Tatá Werneck afirma que ninguém acredita quando ela fala que é "careta". "Não ponho uma gota de álcool na boca há sete anos", ela comentou, numa entrevista recente. A artista ressaçta que se diverte de maneira sóbria, e é feliz assim. "Sou super careta, a senhorinha do terço."

Alcione

Alcione é outra artista do samba que também deixou de consumir bebida alcoólica. "Não bebo, não. Sou uma sambista às avessas", ela já ressaltou. "Eu tenho essa voz de bar, né? Mas eu mesma nunca afoguei as mágoas num copo de bebida (alcoólica). Quando chorei, foi em casa, tomando leite ou guaraná", ela brincou, numa entrevista recente.

Lilia Cabral

A atriz Lilia Cabral — que, recentemente, apareceu encheu a cara de champanhe na pele da personagem Maristela da novela "Garota do momento" (2024) — não tolera álcool. "Eu não bebo nada. Nem champanhe, nem vinho, nada! Tem coisa pior que cerveja? Detesto. Nunca passei pela experiência da ressaca. Mas também não sou aquela chata que fica sóbria e criando problema com quem bebe. Meus amigos podem fazer o que quiserem, eu me dou muito bem. Agora, se colocarem uma mesa de brigadeiros na minha frente, eu sou capaz de comer todos!", contou, ao jornal "Extra".

Débora Falabella

Em entrevista à coluna Play, do GLOBO, a atriz Débora Falabella diz que há pelo menos dois anos não bebe mais por conta do monólogo "Prima Facie", pelo qual ganhou seis troféus somente em 2025. Na peça teatral, ela vive uma advogada que sofre violência sexual e fica quase duas horas no palco contando uma história que vai ficando cada vez mais pesada.

— Preciso estar muito bem fisicamente. Esses dois anos acabaram dando uma regulada na minha vida na questão da saúde. Preciso sempre estar fazendo exercício. Não tomo aquele vinho que tomava no fim de semana. Virei realmente uma pessoa bem mais saudável, tive que virar por causa da peça — contou ela.

Gracyanne Barbosa

Em sua passagem pela última edição do BBB - Big Brother Brasil, Gracyanne Barbosa chamou atenção por não ingerir bebidas alcoólicas. Aliás, ao ser foi vetada de participar de um show, por colegas no confinamento, porque ela "dormia cedo" por não beber, a fisiculturista se irritou, afirmando que "quem não bebe também se diverte e é feliz".

Gisele Bündchen

Gisele Bündchen não ingere bebidas alcoólicas há pelo menos cinco anos. "Logo depois de completar 40 anos, na verdade, eu sentia uma grande diferença entre quando bebia uma taça de vinho e quando não bebia a taça de vinho. É socialmente aceito tomar uma taça de vinho. E as pessoas até dizem: 'Ah, é saudável para você'. Bem, não é saudável para mim. Se você quiser exigir do seu corpo o que eu exijo ao meu corpo, que é muito, não posso ficar ingerindo todas essas coisas, porque elas somam", contou a modelo brasileira, em entrevista à revista "People".

Luiza Possi

Recentemente, a cantora Luiza Possi revelou que ela e o marido, o diretor de TV Cris Gomes, com quem tem dois filhos, tiveram de parar de beber para "salvar o casamento". A artista disse que foi em fevereiro do ano passado que ela pediu ao marido para parar de beber e decidiu acompanhá-lo na decisão para evitar que ele tivesse recaídas ao vê-la tomando sua cervejinha, como ela gostava de fazer todos os dias.

A cantora ainda revelou que bebia até de manhã, em jejum. "Eu bebia muito. Se eu acordasse cedo e tivesse que esperar meu personal, eu já tomava uma antes das 10h da manhã. Às vezes, em jejum mesmo, eu bebia cerveja. Posso dizer que eu era viciada."

Fábio Assunção

O ator Fábio Assunção também fala abertamente sobre sua luta contra a dependência química e alcoólica ao longo das últimas duas décadas. Ele está "limpo" há cerca de cinco anos. O artista já afirmou em entrevistas que o álcool é a "droga mais pesada" que já experimentou.

Matheus Nachtergaele

O ator Matheus Nachtergaele afirmou que está há mais de dez anos sem beber. O artista revelou que decidiu parar de beber porque o álcool, segundo suas próprias palavras, é uma "ameaça ao seu bem viver". Ele revelou que, apesar de ter "memórias maravilhosas de muitos porres homéricos", decidiu parar de beber porque o álcool é "uma ameaça ao seu bem viver", e que já gravou cenas alcoolizado.

