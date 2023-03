A- A+

sósia Brasileiro "parecido" com Pedro Pascal ganha repercussão internacional Além de protagonizar um vídeo com 2,8 milhões de visualizações no TikTok, o jovem Pedro Gedo também virou notícia no portal da emissora americana Univision

A atuação do chileno-americano Pedro Pascal, de 47 anos, na série televisiva "The last of us", inspirada no jogo eletrônico homônimo, virou um dos assuntos mais falados nas redes sociais nos últimos tempos. Enquanto muitos internautas demonstram sua admiração pelo ator, o mais novo galã da dramaturgia, a movimentação que ele causa na web, e nos corações dos fãs, também acaba reverberando naqueles que aparentemente se assemelham a ele. Este foi o caso de um xará de Pascal, o brasileiro Pedro Gedo, que mora em Mirassol (SP), de acordo com sua descrição no Instagram. Sua idade não é informada, mas pode-se concluir que ainda faltam alguns anos para ele entrar no segmento "daddy", no qual Pascal tanto se destaca.

Um vídeo que aponta as semelhanças entre os Pedros, publicado no TikTok no último dia 13, soma até o momento 2,8 milhões de visualizações. A comparação da aparência rendeu inclusive uma publicação no portal da Univision, emissora com sede nos EUA que produz conteúdo em espanhol.

No próprio perfil no TikTok, Pedro (brasileiro), aparentemente curtindo a súbita fama, agora se apresenta na descrição dizendo: "Olá, falam que pareço o Pedro Pascal".

O primeiro vídeo fez sucesso e recebeu mais de 550 mil curtidas e 12 mil comentários.

"O cara provavelmente está tendo o melhor ano de sua vida por causa do Pedro [ator]", disse um internauta num comentário feito em inglês.

Uma das mensagens tratou-se de um pedido por novos detalhes do rapaz, contendo apenas a expressão "tour pelo amigo". E a solicitação, que atraiu mais de 400 curtidas, foi realmente atendida pela autora da publicação, que presenteou seus seguidores com outro vídeo exibindo por outros ângulos o prestigiado colega.

A segunda postagem, feita um dia depois, não repetiu os mesmos números tão expressivos, mas está repercutindo bem. Até o momento, recebeu quase 180 mil visualizações e ultrapassou 22 mil curtidas.

"Pedro Pascal em "Buffy, a Caça-Vampiros" [1997-2003] brilhava como um belo jovem vampiro; Curiosamente, um brasileiro no TikTok presumiu que se pareceria com aquela versão jovial do ator", afirma a reportagem, divulgada nesta quarta-feira (22).

Veja também

Show Chris Martin, vocalista do Coldplay, pede que fãs devolvam pulseiras luminosas: "Muito caras"