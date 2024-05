A- A+

competição Brasileiro vence Mister Model International 2024 e quebra jejum de 10 anos para o Brasil no mundial Em segundo e terceiro lugares ficaram, respectivamente, o mister Colômbia, Luis Colorado, e o mister Espanha, Gerardo Sansegundo

O modelo e engenheiro civil Eduardo Horvath, de 29 anos, venceu a final do Mister Model International 2024, realizado no último domingo (12). Natural de Santos, Dudu, como é conhecido, quebrou o jejum de 10 anos para o Brasil no mundial. Em segundo e terceiro lugares ficaram, respectivamente, o mister Colômbia, Luis Colorado, e o mister Espanha, Gerardo Sansegundo.

"Estou de volta Brasil e trouxe comigo a faixa e o troféu de Mister Model International, sendo o terceiro brasileiro a conquistar este título. É o começo de um grande sonho que se realizou, agora vamos em busca de fazer um reinado impactante. Eu estou disposto. Vocês vem comigo nessa?", escreveu em sua rede social após o concurso. Este é o terceiro título do país no mundial masculino, que já teve como ganhadores o mato-grossense Victor Zanatta (2014) e o gaúcho Willian Rech (2013).

Além da faixa de vencedor e de uma premiação em dinheiro, Dudu trouxe para casa os títulos de Mister Popularidade (melhor desempenho nas redes sociais) e Mister Amizade (eleito pelos próprios colegas). A partir de agora, ele vai participar de eventos mundo afora representando a organização do concurso.

Diferentemente das regras aplicadas às misses, os concursos de mister sempre aceitaram a participação de homens casados, separados ou que sejam pais. Os limites de idade também são diferentes e, no caso do Mister Model, os candidatos podem ter entre 18 e 35 anos. Dudu é noivo e pai da pequena Giovanna, de 5 anos, que ele considera ser seu maior motivador para tudo que faz na vida.

Horvath é veterano em concursos de beleza. Em junho de 2021 ele representou o município de São Vicente e foi vice-campeão do Mister São Paulo, garantindo vaga para disputar o nacional. Em maio de 2022, defendeu a região da Baixada Santista no Mister Brasil CNB 2022.

