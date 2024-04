Brasileiro viraliza ao mostrar foto de show de Madonna em 1990 e pedir ingresso para área vip

A- A+

A menos de uma semana para o show de Madonna na Praia de Copacabana — a apresentação gratuita acontece no próximo sábado (4), a partir das 21h45, em frente ao hotel Copacabana Palace —, o que não falta é gente pedindo entrada para a área vip à beira do palco, exclusiva para convidados do banco Itaú, o maior patrocinador do evento.

Pois bem, no último fim de semana, um brasileiro de 63 anos viralizou ao compartilhar, por meio do X (antigo Twitter), fotos antigas em que ele aparece na performance que a cantora realizou, em 1990, em Londres, na Inglaterra. Desde então, internautas se dedicam a uma campanha informal para que ele seja agraciado com um lugar ao sol na área vip.

"Caríssimo, Itaú , venho por meio desse post pedir como representante sênior e contemporãneo de Madonna, que vocês me convidem pra área vip, pois aos 29 encarei bravamente a multidão pra ver a rainha de perto na Blond Ambition Tour em Londres. Já hoje, aos 63, não tenho como encarar", escreveu Marco Coelho, o tal fã brasileiro, em publicação que passou a ser muito compartilhada no X.

Desde então, fãs da diva pop vêm marcando a página do Itaú na rede social, pedindo para que admiradores e conhecedores da obra de Madonna — como é o caso de Marco — tenham preferência sobre influenciadores digitais e celebridades para conseguir entrada na área vip. "Tira algum influencier que não sabe nenhuma música da Madonna e coloca ele. Isso é justiça social", escreveu um internauta.

"Desisti até de mostrar os poucos itens que tenho da Madonna pra tentar ganhar (a entrada para a área vip), pra esse divo ir no meu lugar. Ele merece demais!!", enalteceu outro usuário do X. "É isso aí. Para a área vip tem que ser chamado quem sabe fazer todas as coreografias, cantar todas as músicas e sabe todos os singles!", sugeriu outra pessoa.

Como já divulgado pela produção do show, o palco em que se apresentará Madonna ficará em frente ao Copacabana Palace, virado para o Leme. Ao todo, haverá 16 torres de som e vídeo para o espetáculo poder chegar até a Avenida Princesa Isabel, com 80 metros de distância entre um par de torres e outro. O esquema para o público — como adianta Luiz Oscar Niemeyer, sócio da Bonus Track, produtora responsável pelo evento — será parecido com o dos Rolling Stones (que também se apresentaram em Copacabana, em 2006), com uma área vip para imprensa, convidados e autoridades, além de um espaço especial para fãs, que ainda serão escolhidos pela organização.

