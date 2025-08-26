A- A+

televisão Brasileiros deslumbram jurados do "America's Got Talent" com espetáculo sobre Amazônia Coletivo criado em São Paulo que mistura uso de tecnologia com técnicas de dança e movimento levou um 'golden buzzer' e avançou para a fase eliminatória

O grupo brasileiro de performance LightWire conquistou uma vaga nas semifinais do show de talentos America's Got Talent, da emissora americana NBC. O grupo, que foi um dos destaques das quartas-de-final do programa, transmitida na última semana, é sediado em Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, e mistura técnicas de dança e movimento com uso de música, projeção em telões e roupas especiais cravejadas de LEDs.

Eles já tinham conquistado o público e o júri do show ainda na estreia da competição, no fim de maio, quando fizeram o jurado Simon Cowell apertar um botão dourado na bancada em que ficam os avaliadores, o que fez o grupo ir direto para a etapa eliminatória do programa, que é disputada ao vivo.

Assista a apresentação de estreia do LightWire

A apresentação, que usou elementos da fauna e da flora amazônica, misturou elementos de tecnologia e música criada a partir de canções tradicionais de povos originários do Brasil.

“Honestamente, essa foi uma das melhores apresentações ao vivo que já vi" afirma Simon Cowell.

"Na Copa do Mundo ou nas Olimpíadas, vemos coisas incríveis nas cerimônias de abertura, e isso está no mesmo nível” completou o criador do programa.

O LightWire volta ao palco do America's Got Talent no dia 13 de setembro para a primeira apresentação das semifinais do programa.

