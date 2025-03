Brasileiros invadem rede da Academia para protestar após Fernanda Torres perder Oscar

A- A+

Internautas brasileiros consternados com a derrota de Fernanda Torres para Mikey Madison na categoria de melhor atriz invadiram o perfil no Instagram da Academia, que organiza o Oscar, para expressar o seu sentimento de tristeza.



A acusação geral é que a organização se aproveitou do engajamento nas redes. Apesar disso, “ Ainda estou aqui” conseguiu um feito histórico para o país: saiu vencedor de melhor filme internacional.

“Agora vão ter que aguentar o rajadão”, se manifestou uma internauta na rede da Academia. Uma outra afirmou que uma “outra Gwyneth Paltrow roubou o Oscar”, em referência à derrota de Fernanda Montenegro em 1999, quando ela disputava a mesma categoria que a filha, Fernanda Torres, por “Central do Brasil”.





“Eles mexeram com o país errado, vão descobrir o que é engajamento”, disparou um terceiro. Seguindo em linha parecida, já tem até internauta querendo derrubar a página da Academia.

Alguns internautas afirmaram que foi apenas o “filme do job ganhando”, comentando em tom jocoso a temática da prostituição, que é um dos panos de fundo para o grande vencedor da noite, “Anora”. O título da produção também é o nome da protagonista, uma jovem profissional do sexo no bairro nova-iorquino do Brooklyn. Ela conquista a grande chance de mudar de vida, tal qual Cinderela, ao conhecer e se casar impulsivamente com o filho de um oligarca. Assim que a notícia chega à Rússia, seu conto de fadas é ameaçado pois os pais do rapaz partem para Nova York decididos a anular o casamento.

“Como é que faz pra entrar com recurso?”, questionou uma fã do longa brasileiro. “Oscar pra melhor atriz com discurso de papel. Essa foi a melhor mesmo”, brincou uma internauta.

