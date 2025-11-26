A- A+

CINEMA Brasileiros "invadem" redes sociais de ator que vai viver Bolsonaro em filme: "Brasil te ama" Filme vai contar uma narrativa "heroica" sobre as eleições presidenciais de 2018, como foco no atentado a facada sofrido pelo ex-presidente no mesmo ano

Brasileiros começaram a invadir as redes sociais do ator norte-americano Jim Caviezel. Ele vai interpretar o ex-presidente Jair Bolsonaro no filme "Dark Horse", traduzido livremente como "O Azarão", que tem previsão de lançamento para 2026.

De acordo com informações do Estadão, o filme vai contar uma narrativa "heroica" sobre as eleições presidenciais de 2018, como foco no atentado a facada sofrido por Bolsonaro no mesmo ano.

Após as primeiras especulações, já é possível ver reações de brasileiros no perfil de Jim Caviezel no Instagram. Apoiadores de Bolsonaro e fãs do ator comentam, em portugês e inglês, sobre a notícia.

"Assim como eu, todo povo brasileiro fica feliz em saber que você vai fazer o papel do maior presidente que o Brasil já teve: Bolsonaro. Obrigado, e conte com nosso apoio", disse um seguidor.

"Deixo minha gratidão e admiração a este magnífico ator. Brasil te ama", disse outra.

Brasileiros invadem redes sociais de ator que vai viver Bolsonaro em filme. - Foto: Instagram/Reprodução

Polêmicas e elenco

O elenco princpal do filme já foi revelado. Bolsonaro será interpretado por Jim Caviezel, que além de interpretar Jesus Cristo no filme "A Paixão de Cristo (2014)", também é conhecido por protagonizar o longa "Som da Liberdade (2023)".

O ator norte-americano já se envolveu em diversas polêmicas nos últimos anos. A maior delas foi ao se posicionar publicamente contra as vacinas da Covid-19. Ele também está envolvido em teorias da conspiração, e já chegou a dizer que as pessoas estão "extraindo adrenalina" das crianças, em um ato que chamou de "adrenocromagem", segundo o portal norte-americano Vanity Fair.

Jim Caviezel, ator norte-americano que já viveu Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo (2014), vai viver Bolsonaro em filme. - Foto: Instagram/@therealjimcaviezel/Reprodução

A família Bolsonaro também será representada no longa. O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) será vivido pelo ator brasileiro Sérgio Barreto; Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pelo americano Eddie Finlay e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por Marcus Ornellas.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a filha caçula do casal, Laura Bolsonaro, também estarão na história.

"Dark Horse" terá uma narrativa heroica, com flashbacks fictícios em que Bolsonaro, ainda enquanto militar do Exército na década de 1980, combate o tráfico de drogas e se torna alvo de conspirações da esquerda e do crime organizado brasileiro.



A produção do filme começou na última quinta-feira (20), mesma semana em que Bolsonaro teve prisão preventiva convertida em definitiva por trama de golpe de Estado.

O ex-presidente está detido na Polícia Federal desde o último sábado (22). Ele foi preso por tentar violar a tornozeleira eletrônica com ferro quente.

