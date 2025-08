A- A+

celebridades Brasileiros lotam rede de "sheik" que deu flores à Virginia: "Em breve, José Mohamed" Empresário esteve junto com grupo da influencer, que passou a seguir o seu perfil e aparecer em fotos com ele

Depois de Virginia Fonseca receber flores durante sua viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, era de se esperar que seus fãs brasileiros corressem atrás do tal admirador secreto. E não por milagre, eles acharam. Trata-se de um empresário, ainda não identificado pelo nome, que, segundo indica seu perfil no Instagram, reside na capital árabe.

Os internautas lotaram a caixa de comentários do perfil, que até o momento conta com apenas duas publicações — feitas desde segunda-feira (4).

“Virginia já recebeu flores demais, seja criativo e dê uma ilha agora”, disse um internauta em uma das publicações do tal árabe. Apesar das poucas postagens, a influencer brasileira segue o perfil do empresário — até o momento, já são mais 30 mil seguidores. As publicações chegam a atingir 500 comentários.

Vários internautas ainda brincaram sobre um suposto romance que estaria surgindo entre a influencer e o empresário. “Em breve, José Mohamed”, brincou uma pessoa. Outra seguiu na mesma linha, citando um possível filho no futuro: “O nome do próximo filho de Virginia: José Mohamed”.

Uma internauta ainda questionou quando ele teria gasto com o buquê de flores dado à Virginia. “Quanto gastou de flores?” Ele respondeu em bom português: “Nem tudo é valorizado com dinheiro”. De acordo com a revista Quem, o ramalhete é da loja Maison des Fleurs, composto por cerca de 500 rosas vermelhas, com um valor de quase R$ 19 mil.

Depois cinco anos de relacionamento, Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação. Os dois fizeram uma publicação conjunta nas redes sociais, na qual explicaram o fim do casamento.

“Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda”, disseram. Em declarações anteriores, ainda neste ano, a influencer havia afirmado que pensava em oficializar a relação com o filho do cantor Leonardo.

