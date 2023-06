A- A+

ARTES VISUAIS Brasileiros são premiados na Quadrienal de Praga, maior evento dedicado à cenografia no mundo Artistas são laureados por exposição 'Encruzilhadas: acreditamos nas esquinas', instalação interativa composta por sete esculturas sonoras

Um grupo de artistas brasileiros foi laureado na 15ª Quadrienal de Praga, na última terça-feira (13), com o prêmio de Melhor Trabalho em Equipe, na Mostra dos Países e Regiões, pela exposição "Encruzilhadas: acreditamos nas esquinas". O evento — que acontece na capital da República Tcheca desde 1967 — é a maior premiação no mundo dedicada às áreas de design da performance, cenografia e arquitetura teatral.

Criada de maneira colaborativa por 29 artistas de todos os estados do país, a obra "Encruzilhadas..." apresenta, por meio de uma instalação interativa, sete esculturas sonoras definidas como "oferendas sonoras". O projeto se inspira na ideia e na imagem da "encruzilhada", algo descrito, no catálogo da exposição, como "a boca do mundo" ou "o saber praticado nas margens por inúmeros seres que fazem tecnologias e poéticas de espantar a escassez abrindo caminhos".

"As encruzilhadas são um espaço importante nas cosmogonias de nossas religiões afro-brasileiras, e nos ensinam que esse é um lugar de invenção de mundo, de instauração de possibilidades ainda não imaginadas ", ressalta Maria Marighella, presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte), órgão que investiu R$ 1,5 milhão para a participação do Brasil no festival. "Cada obra foi pensada como uma espécie de oferenda, não aos deuses e sim às pessoas. São oferendas sonoras que nos convidam a fabular outros mundos possíveis."

Esta não é a primeira vez que o Brasil vence a Quadrienal de Praga. Em 1995 e 2011, artistas brasileiros conquistaram a Triga de Ouro, premiação máxima do evento. Em outras três ocasiões, representantes nacionais foram agraciados com medalhas de ouro.

A exposição "Encruzilhadas..." foi criada pelos seguintes artistas:

Álvaro RosaCosta (RS);

Anderson Leite (PE);

Anne Louise Sanfoneira (RR);

Augusto Krebs (MT);

Ayrton Pessoa Bob (CE);

Barulhista (MG);

Bianca Turner (SP);

Diego Vattos (PA);

Diogo Vanelli (DF);

Dori Sant’Ana (ES);

Écio Rogério da Cunha (AC);

Eliberto Barroncas (AM);

Panamby (MA);

Érico Ferry (PI);

Eugênio Lima (SP);

Hedra Rockenbach (SC);

Heitor Oliveira (TO);

Jo Mistinguett (PR);

Jones Barsou (AP);

Kaline Barroso (RR);

KevinMelo (PB);

Luciano Salvador Bahia (BA);

Marcelo Marques (GO);

Marcio Marciano (PB);

Miran Abs (AL);

Reginaldo Borges (MS);

Rinaldo Santos (RO);

Toni Gregório (RN);

Zahy Tentehar (RJ);

Zuzu (SE).

