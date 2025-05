A- A+

Cultura Brasilidades Feira Criativa leva música, gastronomia, arte e diversidade para o Bairro do Recife Com foco em empreendedores LGBTQIAPN+, evento estreia edição no Bairro do Recife, neste domingo (25), na rua da Moeda, das 15h às 21h, com entrada franca

A rua da Moeda, no coração do histórico Bairro do Recife, recebe, neste domingo (25), das 15h às 21h, a Brasilidades Feira Criativa, evento que une gastronomia, arte, moda e diversidade, com entrada franca.



Com foco em empreendedores LGBTQIAPN+, evento estreia edição no Bairro do Recife com a proposta de impulsionar pequenos empreendedores e fortalecer a cultura e a diversidade no centro da capital pernambucana.

Sobre a Feira

Com edições anteriores já consolidadas em outros espaços da cidade, a Brasilidades se firma como uma plataforma de visibilidade para criadores independentes — de brechós e marcas autorais de moda a artistas plásticos, produtores gastronômicos e performers.



A presença na Rua da Moeda marca um novo capítulo do projeto, que aposta no potencial simbólico e turístico do Recife Antigo para provocar encontros e fortalecer narrativas de resistência e celebração da diversidade.

"A chegada da feira à Rua da Moeda não é apenas geográfica, é política e afetiva. Queremos ocupar esse espaço com a força da cultura popular, da criatividade periférica e da arte queer", destaca Henrique Santos, produtor e fundador do evento.

O público poderá circular por uma seleção diversa de expositores de gastronomia autoral, artesanato criativo, moda sustentável e uma programação artística com discotecagem, performances Drag e outras expressões culturais.













Representatividade

Um dos grandes destaques da feira é o espaço dedicado à arte Drag, com apresentações que promovem a estética, a crítica e o encantamento que só as queens sabem proporcionar. A intenção é criar um ambiente seguro e acolhedor para todas as identidades, além de ampliar o protagonismo de artistas LGBTQIAPN+ dentro do circuito cultural da cidade.

Além das atrações performáticas, a Brasilidades investe na curadoria de expositores com identidade e propósito: cada participante é selecionado por sua proposta criativa, impacto social e compromisso com práticas sustentáveis.

SERVIÇO:

Brasilidades Feira Criativa – Edição Rua da Moeda - Gastronomia, brechós, artesanato, música e arte Drag

Quando: Domingo, 25 de maio, das 15h às 21h.

Onde: Rua da Moeda, Recife Antigo

Entrada gratuita

